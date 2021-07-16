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18:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-защитник «Зенита» Гарай объявил о завершении карьеры

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Бывший защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Эсекьель Гарай объявил о завершении профессиональной карьеры из-за травмы.

Зенит
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Источник: Спорт РИА Новости

«Последние три года я вместе с врачами пытался решить проблему с бедром. Я испытывал сильную боль, которая иногда даже мешала ходить. В феврале 2020 года я получил еще одну серьезную травму, но восстановился. Мне даже удалось вести переговоры с несколькими клубами о возвращении. Но правда в том, что я больше не могу играть. Если бы принял предложение, то обманул бы клуб, болельщиков и самого себя», — написал 34-летний аргентинец в Twitter.

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Гарай пропустил прошедший сезон, до этого он с 2016 года выступал за испанскую «Валенсию». Также он играл за аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз», испанские «Расинг» и «Реал» (Мадрид), португальскую «Бенфику». Цвета «Зенита» он защищал в 2014—2016 годах, стал в составе «сине-бело-голубых» чемпионом России и обладателем Кубка России.

В составе сборной Аргентины Гарай завоевал золото Олимпиады-2008 в Пекине и серебро чемпионата мира-2014.

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