Экс-защитник «Зенита» Гарай объявил о завершении карьеры

«Последние три года я вместе с врачами пытался решить проблему с бедром. Я испытывал сильную боль, которая иногда даже мешала ходить. В феврале 2020 года я получил еще одну серьезную травму, но восстановился. Мне даже удалось вести переговоры с несколькими клубами о возвращении. Но правда в том, что я больше не могу играть. Если бы принял предложение, то обманул бы клуб, болельщиков и самого себя», — написал 34-летний аргентинец в Twitter.