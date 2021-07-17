Третий год подряд. «Зенит» и «Локомотив» откроют новый сезон матчем за Суперкубок России

В преддверии встречи в СМИ начали появляться сообщения о переносе матча за Суперкубок России из Калининграда, однако официальные власти региона их опровергли. 5 июля была утверждена максимальная вместимость с учетом коронавирусных ограничений — она составила 70% с учетом социальной дистанции.

Вмещающий 35 212 зрителей стадион был построен к чемпионату мира — 2018 и принял четыре игры группового этапа. После завершения мирового первенства сборная России провела на стадионе два матча — против команд Швеции (0:0, Лига наций) и Казахстана (1:0, отборочный турнир чемпионата Европы — 2020). В субботу на игре смогут присутствовать не более 24,6 тыс. человек.

Футбол Суперкубок России 2021 17.07.2021, 19:00 Зенит - Локомотив -

Как рассказал ТАСС руководитель пресс-службы Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) Дмитрий Зеленов, на каждый клуб было выделено примерно по 2 000 билетов для активных болельщиков. Он отметил, что «Зенит» и «Локомотив» самостоятельно определяли запрашиваемую квоту, а оставшиеся билеты поступили в свободную продажу. По состоянию на 16 июля сине-бело-голубые реализовали среди своих фанатов около 1,5 тыс. билетов, а железнодорожники — около 1 тыс.

Первую игру сезона-2021/22 обслужит судейская бригада во главе с 39-летним Павлом Кукуяном. Его ассистентами назначены Дмитрий Чельцов и Андрей Болотенков. На матче будет задействована система видеоассистента рефери (VAR), за нее будут отвечать Игорь Панин и Алексей Стипиди, резервным арбитром назначен Иван Сиденков.

В сезоне-2020/21 Кукуян работал на трех матчах «Зенита» в РПЛ — петербуржцы сыграли вничью со «Спартаком» (1:1), а также обыграли тульский «Арсенал» (3:1) и «Ростов» (2:0). Аналогичное соотношение результатов в играх с судейством этого арбитра и у «Локомотива». Железнодорожники обыграли ЦСКА (2:0) и «Уфу» (1:0), а также сыграли вничью с «Динамо» (0:0). Для 39-летнего арбитра это будет первый матч между петербуржцами и москвичами.

«Локомотив» летом лишился глубины состава

После завершения сезона-2020/21 составы команд претерпели некоторые изменения. «Зенит» по истечении контрактов покинули вратарь Андрей Лунев, защитник Данила Прохин и полузащитник Эмилиано Ригони — они бесплатно перешли в германский «Байер», «Ростов» и бразильский «Сан-Паулу» соответственно. Открытым остается вопрос по будущему 37-летнего флангового универсала Юрия Жиркова, чей контракт с клубом также закончился в июне. Состав действующих чемпионов номинально пополнил только игрок обороны Дмитрий Чистяков — в прошлом сезоне он уже выступал за сине-бело-голубых на правах аренды из «Ростова», этим летом клубы договорились о полноценном переходе игрока.

Состав «Локомотива» по сравнению с прошлым сезоном изменился гораздо сильнее. Карьеру завершил капитан команды Ведран Чорлука, который вошел в тренерский штаб железнодорожников во главе с сербом Марко Николичем. В «Химки» и «Рубин» в статусе свободных агентов перебрались Брайан Идову и Владислав Игнатьев, а ЦСКА купил у конкурента полузащитника Максима Мухина. Свободными агентами после завершения контрактов с «Локомотивом» стали вратарь Антон Коченков, защитники Соломон Кверквелия и Михаил Лысов, а также нападающие Лука Джорджевич и Эдер.

Вместо большой группы опытных игроков московский клуб подписал контракты с тремя молодыми футболистами. Полузащитники Кирилл Зинович и Илья Берковский присоединились к команде из «Минска» и московского «Торпедо». Берковский уже был отдан в аренду в «Нижний Новгород». Также железнодорожники заключили контракт с защитником «Ахмата» Максимом Ненаховым.

Самая популярная вывеска в истории Суперкубка России

Для «Зенита» и «Локомотива» предстоящий матч за Суперкубок России станет девятым в истории. Из восьми предыдущих попыток для петербуржцев пять оказались успешными. Железнодорожники выиграли три трофея и потерпели пять поражений.

Предстоящий розыгрыш Суперкубка России станет 19-м в истории. Чаще всего в борьбе за этот трофей сходились как раз «Зенит» и «Локомотив» — четыре раза. Трижды сильнее были петербуржцы (2008, 2015, 2020). Единственную победу над «Зенитом» в рамках этого турнира москвичи одержали в 2019 году. Таким образом, встреча в Калининграде станет третьим подряд матчем за Суперкубок, в котором встретятся эти команды.

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед игрой в эфире «Матч ТВ» сказал, что «Локомотив» в последние годы является принципиальным соперником для его команды и в чемпионате, и в Суперкубке России. «На протяжении трех лет постоянно играем с ним за Суперкубок России. Ничего в этом смысле не меняется — это наш основной соперник последних лет. И нас ждет очень тяжелый, сложный матч», — отметил специалист.

Предстоящий матч станет 58-м в российской истории встреч «Зенита» и «Локомотива». Перед игрой за Суперкубок небольшое статистическое преимущество на стороне сине-бело-голубых — 18 побед против 16 у железнодорожников; еще 23 игры завершились вничью. Прошлая игра между этими командами получилась памятной для обеих сторон. «Зенит» в последнем домашнем матче прошлого розыгрыша чемпионата России разгромил «Локомотив» со счетом 6:1 и досрочно стал победителем турнира.