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09:33 (мск), источник: Матч ТВ

СМИ: Клуб Тинькофф РПЛ интересуется Брейтуэйтом

Нападающий «Барселоны» Мартин Брейтуэйт может покинуть команду в летнее трансферное окно. По информации источника, 30-летний датчанин согласился уйти из клуба.

Барселона
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Источник: AP 2021

Каталонцы надеются продать игрока примерно за 15 миллионов евро, чтобы сократить зарплатную ведомость. Клуб считает, что игра форварда на чемпионате Европы поможет в его продаже. На турнире сборная Дании дошла до полуфинала, а футболист забил 1 гол.

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Сообщается, что у нападающего уже есть предложения от «Вест Хэма», «Норвича», «Брайтона». За ним также следит «Валенсия». Кроме того, Брейтуэйтом интересуется один российский клуб. Поступившее от него предложение привлекательно как для «Барселоны», так и для самого игрока.

Брейтуэйт перешел в «Барселону» из «Леганеса» в феврале прошлого года за 18 миллионов евро. Всего за каталонцев он провел 53 матча, в которых забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи. В составе сине-гранатовых он стал обладателем Кубка Испании.

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