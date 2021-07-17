СМИ: Клуб Тинькофф РПЛ интересуется Брейтуэйтом
Нападающий «Барселоны» Мартин Брейтуэйт может покинуть команду в летнее трансферное окно. По информации источника, 30-летний датчанин согласился уйти из клуба.
Нападающий «Барселоны» Мартин Брейтуэйт может покинуть команду в летнее трансферное окно. По информации источника, 30-летний датчанин согласился уйти из клуба.
Каталонцы надеются продать игрока примерно за 15 миллионов евро, чтобы сократить зарплатную ведомость. Клуб считает, что игра форварда на чемпионате Европы поможет в его продаже. На турнире сборная Дании дошла до полуфинала, а футболист забил 1 гол.
Сообщается, что у нападающего уже есть предложения от «Вест Хэма», «Норвича», «Брайтона». За ним также следит «Валенсия». Кроме того, Брейтуэйтом интересуется один российский клуб. Поступившее от него предложение привлекательно как для «Барселоны», так и для самого игрока.
Брейтуэйт перешел в «Барселону» из «Леганеса» в феврале прошлого года за 18 миллионов евро. Всего за каталонцев он провел 53 матча, в которых забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи. В составе