Источник: нападающий «Герты» Джон Кордоба перешёл в «Краснодар»
Нападающий «Герты» Джон Кордоба перешёл в «Краснодар», сообщает спортивный журналист Диего Руэда в своём «твиттере».
Краснодар
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Нападающий «Герты» Джон Кордоба перешёл в «Краснодар», сообщает спортивный журналист Диего Руэда в своём «твиттере».
В минувшем сезоне колумбиец в 21 матче Бундеслиги забил за немецкий клуб девять мячей.
Футболист является воспитанником клуба «Энвигадо». По ходу карьеры он также выступал за «Эспаньол», «Гранаду», «Майнц» и «Кёльн».
В минувшем сезоне «Краснодар» занял 10-е место в турнирной таблице Российской