Текущие события
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Кубань
Футбол. Первый дивизион
14:00
Томь
Балтика
Футбол. Первый дивизион
16:00
Акрон
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нефтехимик
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
17:00
Оренбург
Металлург Лп
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел
Велес
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Локомотив
Футбол. Первый дивизион
19:00
Краснодар-2
Алания
Футбол. Первый дивизион
19:00
Ротор
Олимп-Долгопрудный
Футбол. Первый дивизион
19:00
Торпедо М
Спартак-2
Все события
Фоторепортажи
31Италия — чемпион Европы!
9Обновленная «Формула-1»: как будут выглядеть болиды будущего
11:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: нападающий «Герты» Джон Кордоба перешёл в «Краснодар»

Нападающий «Герты» Джон Кордоба перешёл в «Краснодар», сообщает спортивный журналист Диего Руэда в своём «твиттере».

Краснодар
ГертаПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

В минувшем сезоне колумбиец в 21 матче Бундеслиги забил за немецкий клуб девять мячей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 28-летнего футболиста в € 15 млн.

Во время загрузки произошла ошибка.

Футболист является воспитанником клуба «Энвигадо». По ходу карьеры он также выступал за «Эспаньол», «Гранаду», «Майнц» и «Кёльн».

Во время загрузки произошла ошибка.

В минувшем сезоне «Краснодар» занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 турах команда набрала 41 очко. От зоны еврокубков «быков» отделили 12 очков, от зоны вылета — 19. В ходе сезона у коллектива сменился главный тренер — вместо Мурада Мусаева краснодарцев возглавил Виктор Гончаренко, который до этого работал в ЦСКА.

Читайте также
 Медведева отказалась ехать на Олимпиаду!
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Российский футбол и вакцинация – как обстоят дела в клубах РПЛ?
Российский клуб сделал щедрое предложение игроку «Барселоны»
Бердыев прокомментировал свое возможное назначение в сборную
Самому скандальному игроку Евро придется покинуть свой клуб
Сенсация в Суперкубке России: Топ ставок выходных
«Смотрите, кто вернулся». Головин начал тренировки с «Монако»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь