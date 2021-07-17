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14:20 (мск), источник: РБК

«Динамо» приобрело бывшего игрока «МЮ» и «Реала»

Московский футбольный клуб «Динамо» выкупил права на флангового защитника Гильермо Варелу, которые принадлежали датскому «Копенгагену», сообщается на сайте «бело-голубых».

Динамо
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Источник: AFP 2021

28-летний уругваец, ранее выступавший за «Динамо» на правах аренды, подписал контракт на два года, сумма трансфера не разглашается.

«Я очень счастлив, что продолжу выступать за “Динамо”, — сказал Варела. — Мне нравится в России. Меня устраивает абсолютно все — амбиции нашего клуба, уровень чемпионата, Москва».

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В прошлом сезоне Варела провел за «Динамо» 19 матчей. Он играл за московский клуб с октября. С 2013 по 2017 год права на футболиста принадлежали «Манчестер Юнайтед». В составе английского клуба защитник провел 11 матчей во всех турнирах, сделав одну результативную передачу.

МЮ отдавал Варелу в аренду молодежной команде мадридского «Реала» и франкфуртскому «Айнтрахту». Игрок также выступал за «Пеньяроль», выиграв с ним два чемпионата Уругвая и Суперкубок страны, и за «Копенгаген».

С 2017 по 2018 год Варела провел пять встреч за сборную Уругвая. На чемпионате мира в России он выходил на поле в стартовом составе в матчах против Египта (1:0) и Саудовской Аравии (1:0).

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