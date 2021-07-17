«Сборная? Я там больше не нужен». Честный Гильерме — про личные проблемы, фанатов «Спартака» и фразу Черчесова
Сегодня бьется с «Зенитом» за Суперкубок.
Сегодня бьется с «Зенитом» за Суперкубок.
Гильерме полтора года был основным вратарем сборной России, а потом вдруг резко стал не нужен Черчесову. За Евро-2020 он наблюдал на сборах «Локомотива» в Австрии, где с ним и встретился спецкорр Sport24 Дмитрий Егоров. Сегодня Гильерме и его «Локо» побьются с «Зенитом» за Суперкубок России, а пока вратарь рассказывает:
Погнали!
— Ты признан РПЛ лучшим вратарем сезона 20/21. Ценный приз для тебя?
— Конечно! Я считаю, что после зимнего перерыва я был лучшим вратарем в лиге. До зимнего перерыва — я бы так не сказал.
— Можешь объяснить, почему ты не смог провести первую часть сезона так же хорошо, как вторую?
— Психология. У меня были личные проблемы. Серьезные. Они мне мешали. Не хочу говорить, какие. Я думал, они не будут меня отвлекать. Но если бы я мог отмотать назад, я бы взял паузу в футболе. Решил бы проблемы — и потом вернулся. В тот момент мне казалось, что только игра в футбол мне может помочь и не думать о проблемах. Но все получилось наоборот.
— Как проблемы сказывались на твоей игре?
— У меня нарушился режим сна. Я много волновался, терял уверенность в себе. Для вратарей уверенность — это главное. А у меня было реально много матчей за «Локомотив» и за сборную России, когда я играл неуверенно. Мне не хватало стабильности. Что ж, зато я получил урок — как вести себя на поле, когда у тебя на уме личные проблемы. Сейчас все это позади.
— Ты корил себя за неудачные матчи?
— Я люблю разбирать свою игру в одиночестве. Иногда разговариваю с тренером, но предпочитаю побыть наедине. Даже не делюсь своими проблемами с женой и отцом. Я привык решать свои проблемы сам. Зачем мне разделять их с близкими мне людьми? Я не хочу, чтобы они думали об этом.
— Ты можешь представить, что обратишься к спортивному психологу?
— Я уже 6 месяцев общаюсь с одним известным психотерапевтом из Бразилии. Мы с ним обсуждаем как футбольные матчи, так и личную жизнь. Я с ним познакомился через моего друга. Он помог мне решить личные проблемы и в футболе плане тоже помог. Я стал читать много книг про психологию, поменял отношение к жизни.
— Даже к жизни?
— Футбол влияет на личную жизнь — приезжаешь домой, ругаешься на жену, детей. Но так быть не должно, всегда надо соблюдать баланс. Если у тебя нет четкого понимания, как совладать со своими мыслями, эмоциями, тебе должен помочь профессионал.
— У тебя бывали срывы после неудачных матчей?
— Прямо срывы — нет, я не такой человек. Даже когда мы проиграли 0:5 Сербии, а меня заменили в перерыве, все равно спокойно реагировал на происходящее. Конечно, я был очень расстроен, но срывом это никак нельзя назвать.
— Были вбросы, мол, в перерыве того матча ты накричал на Черчесова.
— Такого не было. Он просто заменил меня, ну, а что мне сказать? Я просто принял это, потому что должен уважать его решение.
— Правда, что там была фраза от Черчесова: «Из четырех ударов можно было хотя бы один поймать»?
— Ну да, такое было.
— И ты нормально отреагировал?
— Ну конечно. Хотя это, конечно, было необычно — заменили вратаря как в хоккее. Со мной такое случилось в первый раз, в футболе крайне редко меняют вратаря в перерыве. Я был расстроен, но жизнь продолжается. Возможно, это был сигнал. После него должен был подумать и догадаться, почему он меня заменил, что я сделал не так. Там просто не было
— Как ты вернул уверенность в себе?
— Я многое изменил в профессиональном плане: стал работать с психотерапевтом, поменял индивидуального тренера, стал
— Тебя не смутили слова Акинфеева о том, что тебе мало били по воротам во втором круге, поэтому «Локомотив» мало пропустил?
— (Смеется) Ну я уже говорил, что правда были игры, в которых я практически не трогал мяч. Но также были важные матчи, где я делал много сейвов. У Игоря есть свое мнение, пожалуйста. Кстати, я считаю, что лучший вратарь — не обязательно тот, кто меньше всех пропустил в чемпионате. Но во второй части сезона я действительно считаю, что был лучшим.
— За счет чего команда заиграла во второй части прошлого чемпионата?
— Очень важную роль сыграл сбор в Испании. Там Николич смог рассказать, какой футбол он хочет видеть от нас. И самое главное, что мы приняли его философию, все ребята поверили в главного тренера. Я еще зимой понимал, что дальше у нас все будет лучше. Николич — требовательный тренер, он очень хорошо умеет готовить команду к матчам в плане тактики и разбора соперника. До матча мы уже знаем каждое наше действие на поле. Это его козырь в рукаве.
— А у тебя после прихода Николича была хоть раз мысль, что ничего не получится?
— Ни разу. В конце 2020 года только было ощущение, что у нас все валится из рук, но это не была вина Марко — в клубе тогда была сложная ситуация и это повлияло на команду. Тяжело работать в негативной обстановке. У болельщиков был конфликт с руководством, а мы же не слепые, футболисты все видели. Очень сложно быть пофигистом в такой ситуации, нас это тоже касалось.
— В
— Мы тогда собрались всей командой, обсудили этот вопрос. Решили, что я буду выступать от игроков. Мы хотели, чтобы нам сократили зарплату на 20%, а Кикнадзе хотел 40%. Поэтому были переговоры и мы пытались найти компромисс. Но это не моя инициатива лично. Кикнадзе сказал, что это я, потому что я был голосом команды. Чарли тогда был в Хорватии, и из опытных в команде был только я. Но я же не могу один решать за 23 человека.
— Вас тогда даже Юрий Палыч поддержал
— Да, но он вообще не участвовал в нашем обсуждении, если что. Он просто просил нас решить самим, он даже не был ни разу на собрании игроков. Там все было между нами, в команде. Он нас на это решение не подталкивал. Сказал, чтобы мы сами решили. «Как вы решите — так и сделаем».
— В последнее время в «Локо» заиграло очень много молодежи. Тебя это удивляет?
— Если честно, да. У нас сейчас очень хорошее поколение молодых футболистов. Это здорово, в «Локомотиве» давно так не было. Куликов, Магкеев, Рыбчинский давно с нами — 3−4 года уже. Еще есть ребята, которые только начинают себя прямо ярко показывать. Например, уехавшие Мухин и Иосифов. Жалко, что они покинули «Локо» — это хорошие футболисты, очень сильные. Также есть ребята, которые еще только на подходе, о которых скоро можно будет услышать.
— А Мухин и Иосифов не советовались с тобой перед переходами?
— Нет, мы об этом не разговаривали.
—Тебя не удивило поведение Максима? Молодой игрок, впереди еврокубки, тренер, который тебе доверяет, знакомый коллектив. А он уходит в ЦСКА, где все иначе
— Ну ты же сам все понимаешь…
— Тем не менее: когда ты увидел новость о переходе, удивился?
— Нет — потому что я уже знал об этом. А когда сперва узнал — да, сильно удивлен был. Для клуба это было тоже очень сложно. Я понимаю сторону клуба. К сожалению, предыдущее руководство сделало такие условия в его контракте, которые связали клубу руки. Это реально была очень тяжелая ситуация. Мне было грустно, когда я узнал об этом, потому что он хороший футболист — сегодня в России нет игроков лучше Мухина на его позиции.
— В чем его сильные качества?
— Он очень быстрый для опорника, настоящий боец, у него хороший первый пас. Но что делать? Ищем других.
— Как думаешь, у Иосифова получится в Испании?
— Он быстрый, молодой, любит играть на пространстве. Думаю, у него все получится.
— Когда смотришь Лигу чемпионов и играешь там, есть ощущение, что мы отстаем от Европы?
— Да, есть. Это заметно. У нас конкуренция намного меньше. Раньше было больше иностранцев высокого уровня, а сейчас почти нет считай. Очень мало.
— Был бы ты сейчас молодым вратарем, уехал бы в Европу из РПЛ?
— Думаю, да. Было бы мне лет 22−23, уехал бы развиваться. Просто при мне была другая
— Не могу не спросить про сборную России. После полутора лет, когда ты был номером один в сборной, мнение главного тренера по поводу тебя стремительно изменилось. Это отражалось в его комментариях по поводу тебя. У тебя было ощущение, что
— Я вообще очень мало читаю новости. К сожалению, я не могу тебе сказать все что думаю по этому поводу, потому что я не люблю конфликтовать. Я политкорректный человек, и они тоже. Однако я думаю, что есть
— Стауче не звонил тебе, объяснял ничего?
— Нет, ничего такого не было. Вообще, это интересный момент. Ведь перед чемпионатом мира, когда я тоже был лучшим вратарем РПЛ и мы стали чемпионами, меня также не вызывали в сборную. Наверное, когда я лучший вратарь
— При этом Фернандес играет в сборной России.
— А что — плохо играет? Тебе не нравится?
— Как раз нет. Но может,
— Нет, не думаю, что причина в этом. Может быть, он потерял уверенность во мне. Не знаю.
— Тебе никто ничего не говорил?
— Нет. Я ждал сначала, что снова позовут. Но после того, как он не вызвал меня осенью, я понял, что сейчас вызова не будет 100%.
— В течение долгого времени в сборной говорили, что Максименко и Сафонов не готовы, а в итоге на Евро в старте с чистого листа играл Сафонов. Тебя это удивило?
— Да. Я не понимаю, честно. Он поставил Шунина, тот играл отборочный цикл. Не считаю, что в мачте против Бельгии была его
—
— Да. Во втором круге он прибавил очень сильно. Я тоже удивился, что его не вызвали.
— Федя сейчас
— Он просто в фокусе. Это не то, что он злой
— У тебя есть ощущение, что твоя история в сборной подходит к концу?
— Да. Сейчас тяжело очень рассчитывать на то, что вызовут. Теперь зато в отпуск буду чаще уходить.
— Не могу не спросить о ситуации со спартаковскими болельщиками
— Тебе понравилось, как я им ответил (смеётся)?
— Ну не совсем. Тебе не кажется, что если ты был скромным, то нужно до конца оставаться таким?
— Возможно. Значит, я тоже не железный человек.
— В КДК сказали, что болельщики начали тебя оскорблять уже после твоей реакции
— Нет, они до этого оскорбляли. Считаю несправедливым, что меня дисквалифицировали на две игры. А болельщики, которые меня уже четыре года оскорбляют, и дальше спокойно ходят на стадион. Я же один раз позволил себе
— Твои действия были спонтанными?
— Конечно. Я не задумывал так с самого начала: мол, если мы сегодня забиваем, я всем сейчас покажу. Нет, такого не было. Это были эмоции.
— Ты считаешь, с этим недостаточно борются?
— Да. Уже 4−5 лет они орут против меня. И ничего не происходит. Им дают штраф 200 тысяч, 500 тысяч, и это ничего не меняет. Надо делать
— Не пробовал помириться с ними? Перед матчем подойти, поаплодировать трибуне?
— Если я это сделаю, будет еще хуже.
— Как ты думаешь, это больше расизм или пранк, который вышел
— Есть расизм, конечно. Но есть и провокация. Обычно это меня не задевает, а в той игре завело.
— Какие болельщики наносят тебе самый большой психологический урон? Спартаковские?
— Не сказал бы. Разные истории бывают. Например, каждый раз, когда мы играем с «Зенитом», у них включается музыка такая специальная. Я смотрю, смеюсь, и они тоже начинают смеяться. Ничего страшного.
— Понимаешь, как в России побеждать «Зенит» — тому же «Локомотиву»?
— Они — стабильная команда. Не теряют очки с клубами из нижней части таблицы. Я всегда говорю, чтобы стать чемпионом России, нельзя терять очки против таких команд. Можно даже дерби проиграть, но командам, которые внизу — нельзя.
— Какая сейчас у тебя мотивация?
— Продолжать борьбу за 1−2 место, мы уже четвертый год это делаем. У нас сейчас много молодых, а я уже давно в команде, не должен позволять ребятам расслабляться. На поле это должна быть моя ответственность. Я буду это делать. Футбол мне не надоел. Хочу играть, пока позволяет здоровье.
— Тебе нравится быть лидером?
— Люблю им быть. У нас всегда лидерами был Чарли, Крыховяк и я. Хорошо, что Чарли все равно остается, он был важен в раздевалке.
— Чарли мог бы еще поиграть?
— Конечно, мог. Но человек должен хотеть этого и быть счастливым от этого. А если надоело — что уж тут поделаешь?
— Как тебе Евро? Смотрел матчи России?
— Конечно, я болел за Россию. И за Украину тоже. А еще за Испанию.
— Сейчас говорят, что у нас доисторический футбол, забросы. Что мы как будто боимся соперника, подстраиваемся под него
— Я так не считаю. Никого не боимся. Просто они сильнее. Мы должны смириться, что у нас нет такой сборной как у Бразилии, Испании, Франции.
— Но та же Венгрия пыталась играть в атаку
— Да. Но надо понимать, что у каждого тренера есть свое видение по поводу тактики. Черчесов любит играть так. Но он так играл и на чемпионате мира, и все было успешно.
— Если тебя в сборную позовут, поедешь с огромным удовольствием?
— Честно, сегодня я не знаю. Я не обиделся. Но сейчас я хочу вкладывать больше энергии в «Локомотив». К тому же в России сейчас есть молодые, перспективные вратари — Максименко, Сафонов. Они будут еще долго играть, как Акинфеев. Тот же Сафонов — уверен, это будет вратарь на 10−12 лет вперед. Я там сейчас не нужен.