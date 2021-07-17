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«Сборная? Я там больше не нужен». Честный Гильерме — про личные проблемы, фанатов «Спартака» и фразу Черчесова

Сегодня бьется с «Зенитом» за Суперкубок.

Локомотив
ЗенитСуперкубок России
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Источник: РИА "Новости"

Гильерме полтора года был основным вратарем сборной России, а потом вдруг резко стал не нужен Черчесову. За Евро-2020 он наблюдал на сборах «Локомотива» в Австрии, где с ним и встретился спецкорр Sport24 Дмитрий Егоров. Сегодня Гильерме и его «Локо» побьются с «Зенитом» за Суперкубок России, а пока вратарь рассказывает:

  • Как личные проблемы в прошлом сезоне мешали ему играть в футбол (думает: надо было вообще взять паузу)
  • Почему его перестали вызывать в сборную (считает, есть причина, о которой никто не говорит
  • Что сказал ему Черчесов, когда усадил на скамейку в матче с Сербией, и правда ли, что Гильерме накричал на него
  • Почему он считает себя лучшим вратарем в лиге после зимнего перерыва
  • Как все было в споре за сокращение зарплат в «Локомотиве» и почему его сделали крайним
  • Почему он сорвался в последнем матче со «Спартаком»
  • В чем крут тренер Марко Николич
  • За кого он болел на Евро-2020 (спойлер, одна из команд — Украина).
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Погнали!

Личные проблемы, психотерапевт

— Ты признан РПЛ лучшим вратарем сезона 20/21. Ценный приз для тебя?

— Конечно! Я считаю, что после зимнего перерыва я был лучшим вратарем в лиге. До зимнего перерыва — я бы так не сказал.

Футбол

Суперкубок России 2021
17.07.2021, 19:00

Зенит0Локомотив0

— Можешь объяснить, почему ты не смог провести первую часть сезона так же хорошо, как вторую?

— Психология. У меня были личные проблемы. Серьезные. Они мне мешали. Не хочу говорить, какие. Я думал, они не будут меня отвлекать. Но если бы я мог отмотать назад, я бы взял паузу в футболе. Решил бы проблемы — и потом вернулся. В тот момент мне казалось, что только игра в футбол мне может помочь и не думать о проблемах. Но все получилось наоборот.

— Как проблемы сказывались на твоей игре?

— У меня нарушился режим сна. Я много волновался, терял уверенность в себе. Для вратарей уверенность — это главное. А у меня было реально много матчей за «Локомотив» и за сборную России, когда я играл неуверенно. Мне не хватало стабильности. Что ж, зато я получил урок — как вести себя на поле, когда у тебя на уме личные проблемы. Сейчас все это позади.

— Ты корил себя за неудачные матчи?

— Я люблю разбирать свою игру в одиночестве. Иногда разговариваю с тренером, но предпочитаю побыть наедине. Даже не делюсь своими проблемами с женой и отцом. Я привык решать свои проблемы сам. Зачем мне разделять их с близкими мне людьми? Я не хочу, чтобы они думали об этом.

— Ты можешь представить, что обратишься к спортивному психологу?

— Я уже 6 месяцев общаюсь с одним известным психотерапевтом из Бразилии. Мы с ним обсуждаем как футбольные матчи, так и личную жизнь. Я с ним познакомился через моего друга. Он помог мне решить личные проблемы и в футболе плане тоже помог. Я стал читать много книг про психологию, поменял отношение к жизни.

— Даже к жизни?

— Футбол влияет на личную жизнь — приезжаешь домой, ругаешься на жену, детей. Но так быть не должно, всегда надо соблюдать баланс. Если у тебя нет четкого понимания, как совладать со своими мыслями, эмоциями, тебе должен помочь профессионал.

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0:5 от Сербии, «предъява» Черчесова

— У тебя бывали срывы после неудачных матчей?

— Прямо срывы — нет, я не такой человек. Даже когда мы проиграли 0:5 Сербии, а меня заменили в перерыве, все равно спокойно реагировал на происходящее. Конечно, я был очень расстроен, но срывом это никак нельзя назвать.

— Были вбросы, мол, в перерыве того матча ты накричал на Черчесова.

— Такого не было. Он просто заменил меня, ну, а что мне сказать? Я просто принял это, потому что должен уважать его решение.

— Правда, что там была фраза от Черчесова: «Из четырех ударов можно было хотя бы один поймать»?

— Ну да, такое было.

— И ты нормально отреагировал?

— Ну конечно. Хотя это, конечно, было необычно — заменили вратаря как в хоккее. Со мной такое случилось в первый раз, в футболе крайне редко меняют вратаря в перерыве. Я был расстроен, но жизнь продолжается. Возможно, это был сигнал. После него должен был подумать и догадаться, почему он меня заменил, что я сделал не так. Там просто не было какой-то моей грубой ошибки, тогда не только я, но и вся команда не справилась с задачей. Но всегда надо найти кого-то одного, Черчесов выбрал меня. Ничего страшного.

— Как ты вернул уверенность в себе?

— Я многое изменил в профессиональном плане: стал работать с психотерапевтом, поменял индивидуального тренера, стал по-другому работать, и сейчас мне это очень сильно помогает. Физически я чувствую себя намного лучше. Психология ведь влияет и на физику. Я принял правильное решение.

— Тебя не смутили слова Акинфеева о том, что тебе мало били по воротам во втором круге, поэтому «Локомотив» мало пропустил?

— (Смеется) Ну я уже говорил, что правда были игры, в которых я практически не трогал мяч. Но также были важные матчи, где я делал много сейвов. У Игоря есть свое мнение, пожалуйста. Кстати, я считаю, что лучший вратарь — не обязательно тот, кто меньше всех пропустил в чемпионате. Но во второй части сезона я действительно считаю, что был лучшим.

Николич, спор из-за зарплат, уход Мухина

— За счет чего команда заиграла во второй части прошлого чемпионата?

— Очень важную роль сыграл сбор в Испании. Там Николич смог рассказать, какой футбол он хочет видеть от нас. И самое главное, что мы приняли его философию, все ребята поверили в главного тренера. Я еще зимой понимал, что дальше у нас все будет лучше. Николич — требовательный тренер, он очень хорошо умеет готовить команду к матчам в плане тактики и разбора соперника. До матча мы уже знаем каждое наше действие на поле. Это его козырь в рукаве.

— А у тебя после прихода Николича была хоть раз мысль, что ничего не получится?

— Ни разу. В конце 2020 года только было ощущение, что у нас все валится из рук, но это не была вина Марко — в клубе тогда была сложная ситуация и это повлияло на команду. Тяжело работать в негативной обстановке. У болельщиков был конфликт с руководством, а мы же не слепые, футболисты все видели. Очень сложно быть пофигистом в такой ситуации, нас это тоже касалось.

— В какой-то момент тебя сделали чуть ли не виноватым во всем. Когда Кикнадзе говорил, что именно ты поднял бунт из-за нежелания идти на понижение зарплат из-за ковида.

— Мы тогда собрались всей командой, обсудили этот вопрос. Решили, что я буду выступать от игроков. Мы хотели, чтобы нам сократили зарплату на 20%, а Кикнадзе хотел 40%. Поэтому были переговоры и мы пытались найти компромисс. Но это не моя инициатива лично. Кикнадзе сказал, что это я, потому что я был голосом команды. Чарли тогда был в Хорватии, и из опытных в команде был только я. Но я же не могу один решать за 23 человека.

— Вас тогда даже Юрий Палыч поддержал

— Да, но он вообще не участвовал в нашем обсуждении, если что. Он просто просил нас решить самим, он даже не был ни разу на собрании игроков. Там все было между нами, в команде. Он нас на это решение не подталкивал. Сказал, чтобы мы сами решили. «Как вы решите — так и сделаем».

— В последнее время в «Локо» заиграло очень много молодежи. Тебя это удивляет?

— Если честно, да. У нас сейчас очень хорошее поколение молодых футболистов. Это здорово, в «Локомотиве» давно так не было. Куликов, Магкеев, Рыбчинский давно с нами — 3−4 года уже. Еще есть ребята, которые только начинают себя прямо ярко показывать. Например, уехавшие Мухин и Иосифов. Жалко, что они покинули «Локо» — это хорошие футболисты, очень сильные. Также есть ребята, которые еще только на подходе, о которых скоро можно будет услышать.

— А Мухин и Иосифов не советовались с тобой перед переходами?

— Нет, мы об этом не разговаривали.

—Тебя не удивило поведение Максима? Молодой игрок, впереди еврокубки, тренер, который тебе доверяет, знакомый коллектив. А он уходит в ЦСКА, где все иначе

— Ну ты же сам все понимаешь…

— Тем не менее: когда ты увидел новость о переходе, удивился?

— Нет — потому что я уже знал об этом. А когда сперва узнал — да, сильно удивлен был. Для клуба это было тоже очень сложно. Я понимаю сторону клуба. К сожалению, предыдущее руководство сделало такие условия в его контракте, которые связали клубу руки. Это реально была очень тяжелая ситуация. Мне было грустно, когда я узнал об этом, потому что он хороший футболист — сегодня в России нет игроков лучше Мухина на его позиции.

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— В чем его сильные качества?

— Он очень быстрый для опорника, настоящий боец, у него хороший первый пас. Но что делать? Ищем других.

— Как думаешь, у Иосифова получится в Испании?

— Он быстрый, молодой, любит играть на пространстве. Думаю, у него все получится.

— Когда смотришь Лигу чемпионов и играешь там, есть ощущение, что мы отстаем от Европы?

— Да, есть. Это заметно. У нас конкуренция намного меньше. Раньше было больше иностранцев высокого уровня, а сейчас почти нет считай. Очень мало.

— Был бы ты сейчас молодым вратарем, уехал бы в Европу из РПЛ?

— Думаю, да. Было бы мне лет 22−23, уехал бы развиваться. Просто при мне была другая Премьер-лига, я мог прибавлять.

Невызов в сборную, хмурый Смолов

— Не могу не спросить про сборную России. После полутора лет, когда ты был номером один в сборной, мнение главного тренера по поводу тебя стремительно изменилось. Это отражалось в его комментариях по поводу тебя. У тебя было ощущение, что что-то не так?

— Я вообще очень мало читаю новости. К сожалению, я не могу тебе сказать все что думаю по этому поводу, потому что я не люблю конфликтовать. Я политкорректный человек, и они тоже. Однако я думаю, что есть какая-то другая причина, но он не хочет ее сказать. Это странно. Я играл все отборочные матчи, в еврокубках играл. Да, до зимней паузы я был в плохой форме — я совершенно согласен с этим. Но потом я хорошо играл, стал лучшим вратарем РПЛ. Почему тогда не вызвали? Я не понимаю.

— Стауче не звонил тебе, объяснял ничего?

— Нет, ничего такого не было. Вообще, это интересный момент. Ведь перед чемпионатом мира, когда я тоже был лучшим вратарем РПЛ и мы стали чемпионами, меня также не вызывали в сборную. Наверное, когда я лучший вратарь Премьер-лиги, меня нельзя вызывать… Мне кажется, что там есть причина, о которой мне никто не говорит.

— При этом Фернандес играет в сборной России.

— А что — плохо играет? Тебе не нравится?

— Как раз нет. Но может, кто-то сверху порекомендовал не ставить натурализованного вратаря

— Нет, не думаю, что причина в этом. Может быть, он потерял уверенность во мне. Не знаю.

— Тебе никто ничего не говорил?

— Нет. Я ждал сначала, что снова позовут. Но после того, как он не вызвал меня осенью, я понял, что сейчас вызова не будет 100%.

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— В течение долгого времени в сборной говорили, что Максименко и Сафонов не готовы, а в итоге на Евро в старте с чистого листа играл Сафонов. Тебя это удивило?

— Да. Я не понимаю, честно. Он поставил Шунина, тот играл отборочный цикл. Не считаю, что в мачте против Бельгии была его какая-то грубая ошибка. Когда мяч летит, и борется защитник, это очень сложно для вратаря. Ты должен ждать, чтобы потом реагировать и ловить этот мяч. Повторюсь — я не видел грубой ошибки Шунина в том моменте. Если ты поставил его первым номером, то и иди с ним до конца, доверяй еще человеку. Уверен, что Сафонов будет долго играть в сборной, потому что его потенциал великолепен. Но сейчас могли бы чуть-чуть подождать: пусть бы Шунин отыграл три игры. Он тоже был в неплохой форме, провел хороший сезон.

— Из-за невызова Смолова не удивился? Он ведь в порядке был в конце сезона

— Да. Во втором круге он прибавил очень сильно. Я тоже удивился, что его не вызвали.

— Федя сейчас какой-то хмурый ходит

— Он просто в фокусе. Это не то, что он злой из-за того, что его не вызвали.

— У тебя есть ощущение, что твоя история в сборной подходит к концу?

— Да. Сейчас тяжело очень рассчитывать на то, что вызовут. Теперь зато в отпуск буду чаще уходить.

Фанаты «Спартака», расизм, провокации

— Не могу не спросить о ситуации со спартаковскими болельщиками

— Тебе понравилось, как я им ответил (смеётся)?

— Ну не совсем. Тебе не кажется, что если ты был скромным, то нужно до конца оставаться таким?

— Возможно. Значит, я тоже не железный человек.

— В КДК сказали, что болельщики начали тебя оскорблять уже после твоей реакции

— Нет, они до этого оскорбляли. Считаю несправедливым, что меня дисквалифицировали на две игры. А болельщики, которые меня уже четыре года оскорбляют, и дальше спокойно ходят на стадион. Я же один раз позволил себе чуть-чуть излить свои чувства… И все. Странно.

— Твои действия были спонтанными?

— Конечно. Я не задумывал так с самого начала: мол, если мы сегодня забиваем, я всем сейчас покажу. Нет, такого не было. Это были эмоции.

— Ты считаешь, с этим недостаточно борются?

— Да. Уже 4−5 лет они орут против меня. И ничего не происходит. Им дают штраф 200 тысяч, 500 тысяч, и это ничего не меняет. Надо делать что-то более жесткое. Ясно, что они каждый раз будут так поступать. Уверен, что если я сейчас буду играть, то они опять будут орать в мою сторону.

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— Не пробовал помириться с ними? Перед матчем подойти, поаплодировать трибуне?

— Если я это сделаю, будет еще хуже.

— Как ты думаешь, это больше расизм или пранк, который вышел из-под контроля?

— Есть расизм, конечно. Но есть и провокация. Обычно это меня не задевает, а в той игре завело.

— Какие болельщики наносят тебе самый большой психологический урон? Спартаковские?

— Не сказал бы. Разные истории бывают. Например, каждый раз, когда мы играем с «Зенитом», у них включается музыка такая специальная. Я смотрю, смеюсь, и они тоже начинают смеяться. Ничего страшного.

— Понимаешь, как в России побеждать «Зенит» — тому же «Локомотиву»?

— Они — стабильная команда. Не теряют очки с клубами из нижней части таблицы. Я всегда говорю, чтобы стать чемпионом России, нельзя терять очки против таких команд. Можно даже дерби проиграть, но командам, которые внизу — нельзя.

Россия на Евро-2020, будущее, Сафонов

— Какая сейчас у тебя мотивация?

— Продолжать борьбу за 1−2 место, мы уже четвертый год это делаем. У нас сейчас много молодых, а я уже давно в команде, не должен позволять ребятам расслабляться. На поле это должна быть моя ответственность. Я буду это делать. Футбол мне не надоел. Хочу играть, пока позволяет здоровье.

— Тебе нравится быть лидером?

— Люблю им быть. У нас всегда лидерами был Чарли, Крыховяк и я. Хорошо, что Чарли все равно остается, он был важен в раздевалке.

— Чарли мог бы еще поиграть?

— Конечно, мог. Но человек должен хотеть этого и быть счастливым от этого. А если надоело — что уж тут поделаешь?

— Как тебе Евро? Смотрел матчи России?

— Конечно, я болел за Россию. И за Украину тоже. А еще за Испанию.

— Сейчас говорят, что у нас доисторический футбол, забросы. Что мы как будто боимся соперника, подстраиваемся под него

— Я так не считаю. Никого не боимся. Просто они сильнее. Мы должны смириться, что у нас нет такой сборной как у Бразилии, Испании, Франции.

— Но та же Венгрия пыталась играть в атаку

— Да. Но надо понимать, что у каждого тренера есть свое видение по поводу тактики. Черчесов любит играть так. Но он так играл и на чемпионате мира, и все было успешно.

— Если тебя в сборную позовут, поедешь с огромным удовольствием?

— Честно, сегодня я не знаю. Я не обиделся. Но сейчас я хочу вкладывать больше энергии в «Локомотив». К тому же в России сейчас есть молодые, перспективные вратари — Максименко, Сафонов. Они будут еще долго играть, как Акинфеев. Тот же Сафонов — уверен, это будет вратарь на 10−12 лет вперед. Я там сейчас не нужен.

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