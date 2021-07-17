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17:27 (мск), источник: Sports.Ru

«Локо» договорился с «Байером» о трансфере Едвая за 4 млн евро (Eurostavka)

«Локомотив» и «Байер» договорились о переходе защитника Тина Едвая, утверждает Eurostavka.

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Источник: AP 2021

Железнодорожники заплатят за 25-летнего игрока 4 миллиона евро.

Ранее стало известно, что «Локомотив» договорился с хорватом об условиях личного контракта и подписал предварительное соглашение.

В минувшем сезоне Едвай провел 3 игры за «Байер» в Бундеслиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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