«Локо» договорился с «Байером» о трансфере Едвая за 4 млн евро (Eurostavka)
«Локомотив» и «Байер» договорились о переходе защитника Тина Едвая, утверждает Eurostavka.
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«Локомотив» и «Байер» договорились о переходе защитника Тина Едвая, утверждает Eurostavka.
Железнодорожники заплатят за 25-летнего игрока 4 миллиона евро.
Ранее стало известно, что «Локомотив» договорился с хорватом об условиях личного контракта и подписал предварительное соглашение.
В минувшем сезоне Едвай провел 3 игры за «Байер» в Бундеслиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.