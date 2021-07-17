«Локо» договорился с «Байером» о трансфере Едвая за 4 млн евро (Eurostavka)

Ранее стало известно, что «Локомотив» договорился с хорватом об условиях личного контракта и подписал предварительное соглашение.

В минувшем сезоне Едвай провел 3 игры за «Байер» в Бундеслиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.