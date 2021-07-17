Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Зенит
Локомотив
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Краснодар-2
Алания
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Ротор
Олимп-Долгопрудный
01
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Торпедо М
Спартак-2
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Факел
Велес
00
Футбол. Первый дивизион
17:00
Оренбург
Металлург Лп
40
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Текстильщик
10
Футбол. Первый дивизион
16:00
Акрон
Волгарь
10
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нефтехимик
СКА-Хабаровск
00
Футбол. Первый дивизион
14:00
Томь
Балтика
10
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Кубань
22
Все события
Фоторепортажи
9Обновленная «Формула-1»: как будут выглядеть болиды будущего
31Италия — чемпион Европы!
19:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Сочи» в меньшинстве победил «Рубин» на товарищеском турнире

«Сочи» победил «Рубин» в матче товарищеского турнира Кубок Матч Премьер.

Сочи
РубинТоварищеские матчи: календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Сочинский клуб одержал победу со счетом 3:1.

В составе «Сочи» голами отметились Данила Прохин, Максим Барсов и Ивелин Попов. У казанцев пенальти реализовал Сеад Хакшабанович.

Отметим, что в начале второго тайма красную карточку получил защитник сочинцев Ибрагим Цаллагов.

Россия. Кубок Матч Премьер.

«Рубин» — «Сочи» — 1:3 (0:0).

Голы: Прохин, 48 (0:1). Барсов, 50 (0:2). Попов, 88 (0:3). Хакшабанович, 90 — с пенальти (1:3).

«Рубин»: Дюпин, Нижегородов (Бакаев, 46), Самошников (Савицкий, 70), Мусаев, Зуев (Сайто, 62), Абильдгор (Зотов, 62), Хван Ин Бом (Костюков, 46), Шатов (Суриков, 46), Кварацхелия (Макаров, 62), Хакшабанович, Деспотович (Игнатьев, 46).

«Сочи»: Заболотный, Барач (Миладинович, 64), Родригу (Ангбан, 64), Цаллагов, Заика (Терехов, 46), Маргасов (Прозоров, 90+1), Прохин (Колмаков, 90+1), Бурмистров (Павлов, 72), Юсупов (Попов, 72), Дуганджич (Барсов, 46), Нобоа (Юрганов, 64).

Предупреждения: Прохин, 25. Барач, 27. Цаллагов, 37. Хакшабанович, 56. Савицкий, 81.

Удаление: Цаллагов, 59.

Судья: Сухой (Люберцы).

17 июля. Химки. Стадион «Арена Химки».

 Стальной пресс и мощная фигура. Как выглядят девушки российской олимпийской сборной по регби
10 главных звезд России на Олимпийских играх в Токио
Интервью Гильерме о сборной, фанатах «Спартака» и Черчесове
«Зенит» — «Локомотив»: онлайн-трансляция Суперкубка России
Московское «Динамо» приобрело бывшего игрока «МЮ» и «Реала»
«Ювентус» намерен понизить зарплату Роналду до 20 млн евро
«Локо» договорился с «Байером» о трансфере Едвая за 4 млн евро
Сенсация в Суперкубке России: Топ ставок выходных
Андрей Рублёв: Играть за свою страну – особенное чувство
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь