«Зенит» — «Локомотив»: стали известны составы на матч за Суперкубок России
Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Локомотива» на матч за Суперкубок России, который пройдет сегодня, 17 июля в Калининграде.
Зенит
ЛокомотивСуперкубок России
Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Локомотива» на матч за Суперкубок России, который пройдет сегодня, 17 июля в Калининграде.
Начало встречи — в 19.00 (мск).
«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Дуглас Сантос, Караваев, Ракицкий, Вендел, Кузяев, Оздоев, Малком, Азмун, Дриусси.
«Локомотив»: Гилерме, Сильянов, Рыбус, Мурило, Пабло, Баринов, Куликов, Крыховяк, Смолов, Жемалетдинов, Камано.
Напомним, с учетом коронавирусных ограничений трибуны в Калининграде могут быть заполнены не более чем на 70 процентов. Стадион вмещает 35 212 зрителей.