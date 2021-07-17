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18:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» — «Локомотив»: стали известны составы на матч за Суперкубок России

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Локомотива» на матч за Суперкубок России, который пройдет сегодня, 17 июля в Калининграде.

Зенит
ЛокомотивСуперкубок России
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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Суперкубок России 2021
17.07.2021, 19:00

Зенит-Локомотив-

Начало встречи — в 19.00 (мск).

«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Дуглас Сантос, Караваев, Ракицкий, Вендел, Кузяев, Оздоев, Малком, Азмун, Дриусси.

«Локомотив»: Гилерме, Сильянов, Рыбус, Мурило, Пабло, Баринов, Куликов, Крыховяк, Смолов, Жемалетдинов, Камано.

Напомним, с учетом коронавирусных ограничений трибуны в Калининграде могут быть заполнены не более чем на 70 процентов. Стадион вмещает 35 212 зрителей.

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