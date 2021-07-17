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21:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» обыграл «Локомотив» в матче за Суперкубок России

Сегодня, 17 июля, в матче за Суперкубок России санкт-петербургский «Зенит» встретился с московским «Локомотивом».

Зенит
ЛокомотивСуперкубок России
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Матч проходил в Калининграде на одноимённом стадионе и завершился победой сине-бело-голубых со счётом 3:0. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

Счёт в матче на 25-й минуте открыл «Зенит». Автором гола в составе сине-бело-голубых стал Далер Кузяев. Полузащитник перехватил поперечную передачу Крыховяка, после чего протащил мяч до радиуса штрафной, откуда технично пробил в угол ворот.

На 57-й минуте «Зенит» удвоил своё преимущество на табло. Забитым мячом отметился Сердар Азмун, который гроссмейстерски реализовал выход один на один с Маринато Гильерме.

На 83-й минуте «Зенит» довёл дело до разгрома, забив третий гол. Автором взятия ворот стал Александр Ерохин. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Зенита».

Таким образом, санкт-петербургский «Зенит» стал обладателем Суперкубка России — 2021.

Напомним, в сезоне-2020/2021 «Зенит» досрочно оформил чемпионство РПЛ. Это третьи золотые медали для клуба из Петербурга подряд. Новый сезон чемпионата России «Зенит» начнёт матчем с «Химками», который состоится 24 июля. «Локомотив» в этот же день встретится с тульским «Арсеналом».

Зенит
3:0
Первый тайм: 1:0
Локомотив
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