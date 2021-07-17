«Зенит» обыграл «Локомотив» в матче за Суперкубок России
Сегодня, 17 июля, в матче за Суперкубок России
Сегодня, 17 июля, в матче за Суперкубок России
Матч проходил в Калининграде на одноимённом стадионе и завершился победой
Счёт в матче на 25-й минуте открыл «Зенит». Автором гола в составе
На 57-й минуте «Зенит» удвоил своё преимущество на табло. Забитым мячом отметился Сердар Азмун, который гроссмейстерски реализовал выход один на один с Маринато Гильерме.
На 83-й минуте «Зенит» довёл дело до разгрома, забив третий гол. Автором взятия ворот стал Александр Ерохин. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Зенита».
Таким образом,
Напомним, в сезоне-2020/2021 «Зенит» досрочно оформил чемпионство РПЛ. Это третьи золотые медали для клуба из Петербурга подряд. Новый сезон чемпионата России «Зенит» начнёт матчем с «Химками», который состоится 24 июля. «Локомотив» в этот же день встретится с тульским «Арсеналом».