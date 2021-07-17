Дзюба завоевал 9-й трофей в «Зените». В «Спартаке» не было ни одного

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Этот трофей стал 9-м в составе «Зенита» для форварда Артема Дзюбы.

Ранее вместе с петербуржцами он выиграл РПЛ в сезонах-2018/19, 2019/20 и 2020/21, завоевал Кубок России в 2016-м и 2020 году и стал обладателем Суперкубка России в 2015, 2016 и 2020 годах.