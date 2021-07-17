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21:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дзюба завоевал 9-й трофей в «Зените». В «Спартаке» не было ни одного

Санкт-петербургский «Зенит» со счетом 3:0 победил московский «Локомотив» в матче за Олимп — Суперкубок России.

Зенит
ЛокомотивСуперкубок России
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12
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12
фотографий

Этот трофей стал 9-м в составе «Зенита» для форварда Артема Дзюбы.

Ранее вместе с петербуржцами он выиграл РПЛ в сезонах-2018/19, 2019/20 и 2020/21, завоевал Кубок России в 2016-м и 2020 году и стал обладателем Суперкубка России в 2015, 2016 и 2020 годах.

Будучи футболистом «Спартака» с 2006 по 2015 год, Дзюба не выиграл ни одного трофея. Исключением стал сезон-2013/14, когда игрок, находясь в аренде в «Ростове», стал обладателем Кубка России.

Зенит
3:0
Первый тайм: 1:0
Локомотив
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