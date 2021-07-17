В стиле сборной России: «Локомотив» проиграл «Зениту» из-за чудовищных ошибок
Как «Зенит» взял свой шестой Суперкубок.
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ЛокомотивСуперкубок России
Как «Зенит» взял свой шестой Суперкубок.
«Зенит» разгромил «Локомотив» со счетом 3:0 в матче за Суперкубок России и выиграл очередной трофей. Первый гол питерцы забили после грубейшей ошибки поляка Гжегожа Крыховяка, третий мяч был забит после чудовищной оплошности вратаря Гильерме.
Российский сезон традиционно стартует матчем за Суперкубок России. Семь раз этот трофей выигрывал ЦСКА, в пяти случаях победу праздновал «Зенит» и трижды становился победителем. Интересно, что у «железнодорожников» и питерцев по восемь финалов, этот стал для команд девятым.
В прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом России в третий раз подряд, «Локомотив» взял бронзу в чемпионате и выиграл Кубок. Последний матч этих команд болельщики «Локо» вспоминать не любят, питерцы на своем поле выиграли 6:1 и досрочно оформили победу в РПЛ, а столичный клуб в итоге упустил серебро и квалификацию Лиги чемпионов.
В составе «Локомотива» удивило присутствие в основе молодого правого защитника Александра Сильянова, хотя с Дмитрием Живоглядовым все в порядке и он был заявлен на матч. До этого игрок ни разу не выходил в основе команды, а его единственный матч за основной состав — игра Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», тогда футболист на 88-й минуте встречи вышел на поле вместо Дмитрия Рыбчинского. Пришел Сильянов в «Локо» в 2019 году из ЦСКА. А еще снова неприятно удивило отсутствие Антона Миранчука.
Сергей Семак оставил на лавке Деяна Ловрена и Артему Дзюбу. Здесь можно сказать, что хорват устал после Евро, поскольку его команда задержалась на турнире на раунд дольше, чем российская команда, но защитник не играл в эпичном матче 1/8 финала с Испанией, в которой «красная фурия» выиграла в дополнительное время 5:3. У Ловрена был перебор карточек.
В отсутствие Дзюбы было интересно посмотреть на Федора Смолова, которого на Евро Станислав Черчесов не взял и потом объяснил свое решение тем, что нападающий не умеет быть запасным. Именно у Федора возник первый в матче голевой момент. Франсиско Камано левым краем забрался в штрафную «Зенита», продрался через нескольких защитников и покатил мяч в центр на совершенно свободного Смолова, но удар у форварда вообще не получилось.
Вообще после Евро игра лидеров российского футбола смотрелась не очень ярко: не самые высокие скорости, куча брака в простых передачах. Именно
После перерыва дела пошли повеселее, на 52-й минуте после заброса из глубины Малком головой сделал скидку в штрафную «Локо», Азмун пробил с лета — Гильерме отразил удар!
Спустя две минуты «Локо» не менее опасно ответил — Жемалетдинова вывели на удар с линии штрафной, но он пробил рядом со штангой. Был отличный момент у Камано, защитник «Зенита» не попал по мячу после флангового навеса и форварду нужно было попасть в пустые ворота, но он не смог нормально пробить.
Очевидно, что «Локомотиву»
После этого года исход матча стал ясен, Николич выпустил Миранчука, Семак бросил в бой Дзюбу, посадив на скамейку сделавшего свое дело Азмуна. «Локомотив» пытался, проводил порой очень неплохие атаки, но при этом продолжал раскрываться и позволять сопернику проводить еще более острые атаки.
На 74-й минуте Пабло бил из штрафной после подачи углового, казалось, что мяч попал в руку игроку «Зенита», но судья принял решение продолжать игру. При этом непонятно, посмотрели в итоге повтор этого эпизода или нет. Это была единственная реальная возможность «Локомотива» переломить ход матча.
Окончательно похоронил «Локомотив» Гильерме, команда снова затеяла выход от своих ворот через короткий пас, «Зенит» снова поддавил, Пабло отдал неудачную передачу на вратаря, того накрыл Дзюба, который не стал бить сам, а позволил отличиться вышедшему на замену за пару минут до этого Александру Ерохину.
Отметим, что матч прошел в Калининграде при довольно большом количестве болельщиков, их было более 15 тысяч. Но вот что было плохо, так это очень много матерных кричалок болельщиков как в адрес друг друга, так и в адрес Артема Дзюбы.