В стиле сборной России: «Локомотив» проиграл «Зениту» из-за чудовищных ошибок

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«Зенит» разгромил «Локомотив» со счетом 3:0 в матче за Суперкубок России и выиграл очередной трофей. Первый гол питерцы забили после грубейшей ошибки поляка Гжегожа Крыховяка, третий мяч был забит после чудовищной оплошности вратаря Гильерме.

Расклады

Российский сезон традиционно стартует матчем за Суперкубок России. Семь раз этот трофей выигрывал ЦСКА, в пяти случаях победу праздновал «Зенит» и трижды становился победителем. Интересно, что у «железнодорожников» и питерцев по восемь финалов, этот стал для команд девятым.

В прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом России в третий раз подряд, «Локомотив» взял бронзу в чемпионате и выиграл Кубок. Последний матч этих команд болельщики «Локо» вспоминать не любят, питерцы на своем поле выиграли 6:1 и досрочно оформили победу в РПЛ, а столичный клуб в итоге упустил серебро и квалификацию Лиги чемпионов.

Составы

В составе «Локомотива» удивило присутствие в основе молодого правого защитника Александра Сильянова, хотя с Дмитрием Живоглядовым все в порядке и он был заявлен на матч. До этого игрок ни разу не выходил в основе команды, а его единственный матч за основной состав — игра Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», тогда футболист на 88-й минуте встречи вышел на поле вместо Дмитрия Рыбчинского. Пришел Сильянов в «Локо» в 2019 году из ЦСКА. А еще снова неприятно удивило отсутствие Антона Миранчука.

Сергей Семак оставил на лавке Деяна Ловрена и Артему Дзюбу. Здесь можно сказать, что хорват устал после Евро, поскольку его команда задержалась на турнире на раунд дольше, чем российская команда, но защитник не играл в эпичном матче 1/8 финала с Испанией, в которой «красная фурия» выиграла в дополнительное время 5:3. У Ловрена был перебор карточек.

Первый тайм

В отсутствие Дзюбы было интересно посмотреть на Федора Смолова, которого на Евро Станислав Черчесов не взял и потом объяснил свое решение тем, что нападающий не умеет быть запасным. Именно у Федора возник первый в матче голевой момент. Франсиско Камано левым краем забрался в штрафную «Зенита», продрался через нескольких защитников и покатил мяч в центр на совершенно свободного Смолова, но удар у форварда вообще не получилось.

Вообще после Евро игра лидеров российского футбола смотрелась не очень ярко: не самые высокие скорости, куча брака в простых передачах. Именно из-за грубой ошибки в простой ситуации был открыт счет в матче. Участник Евро Гжегож Крыховяк недалеко от своей штрафной ошибся в передаче, еще один участник Евро Далер Кузяев мяч подхватил, дошел до линии штрафной и спокойно уложил мяч в нижний угол.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRb3Culi3u0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Zenit Football Club (@zenit_spb)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, акцентировать внимание исключительно на ошибке поляка не стоит, «Зенит» в этот момент активно прессинговал, что для команды не самое часто дело, и Кузяев пошел на перехват паса Крыховяка вполне осмысленно.

Второй тайм

После перерыва дела пошли повеселее, на 52-й минуте после заброса из глубины Малком головой сделал скидку в штрафную «Локо», Азмун пробил с лета — Гильерме отразил удар!

Спустя две минуты «Локо» не менее опасно ответил — Жемалетдинова вывели на удар с линии штрафной, но он пробил рядом со штангой. Был отличный момент у Камано, защитник «Зенита» не попал по мячу после флангового навеса и форварду нужно было попасть в пустые ворота, но он не смог нормально пробить.

Очевидно, что «Локомотиву» по-прежнему очень трудно играть в ситуации, когда соперник ведет в счете, а у «железнодорожников» нет пространства для быстрых атак. Игра же в позиционной атаке заставляет команду Николича раскрываться, и вот тут уже появляется пространство у соперника.

Именно так и родился второй гол «Зенита». Вендел оказался с мячом в центре поля, у него была куча времени чтобы выцелить передачу на ход Сердару Азмуну, который довольно долго поднимал руку и просил мяч. Мурило оказался в полупозиции, попробовал перехватить передачу в подкате, но не дотянулся до мяча. Иранский форвард спокойно вышел один на один, издевательски легко обыграл Гильерме и сделал счет 2:0.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRb87CSi4Qc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRb87CSi4Qc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRb87CSi4Qc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Zenit Football Club (@zenit_spb)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

После этого года исход матча стал ясен, Николич выпустил Миранчука, Семак бросил в бой Дзюбу, посадив на скамейку сделавшего свое дело Азмуна. «Локомотив» пытался, проводил порой очень неплохие атаки, но при этом продолжал раскрываться и позволять сопернику проводить еще более острые атаки.

На 74-й минуте Пабло бил из штрафной после подачи углового, казалось, что мяч попал в руку игроку «Зенита», но судья принял решение продолжать игру. При этом непонятно, посмотрели в итоге повтор этого эпизода или нет. Это была единственная реальная возможность «Локомотива» переломить ход матча.

Окончательно похоронил «Локомотив» Гильерме, команда снова затеяла выход от своих ворот через короткий пас, «Зенит» снова поддавил, Пабло отдал неудачную передачу на вратаря, того накрыл Дзюба, который не стал бить сам, а позволил отличиться вышедшему на замену за пару минут до этого Александру Ерохину.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRb_lolirPb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRb_lolirPb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRb_lolirPb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Zenit Football Club (@zenit_spb)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Негатив