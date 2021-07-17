Смородская: У «Локо» безобразный состав, руководство делает какую-то лабуду. Караул

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

— Качество футбола мне не понравилось, а особенно не понравилась игра «Локомотива». Очень многие игроки, начиная от Гильерме и Смолова, совершенно выпали из игры. Футболисты не чувствуют друг друга, а играет неизвестная молодёжь, которая непонятно почему оказалась в составе «Локомотива». Только из-за возраста? Потому что они молодые? Талантов там не видно.

Очень слабая игра Жемалетдинова: не чувствует партнёров, не знает что делать с мячом в конце атаки. Гильерме не узнать. Такие ошибки делать… Я даже не знаю. Просто караул.

Господин Плутник ставит себе какие-то задачи, которые выглядят очень непрофессионально, и я бы даже сказала нереально. «Мы сделаем молодую команду», — из кого? Где он увидел молодёжь, которая достойна играть на высоком уровне? У нас ни в одной команде нет нормальной молодёжи. Безобразный состав!

С одной стороны, это вопрос о лимите. С другой стороны, сейчас открыто трансферное окно, они могли бы купить нормальных игроков из Польши, Германии. Что это вообще за состав? Что они собираются делать в сезоне?