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21:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Смородская: У «Локо» безобразный состав, руководство делает какую-то лабуду. Караул

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала разгромное поражение железнодорожников в матче за Суперкубок России с «Зенитом» (0:3).

Зенит
ЛокомотивСуперкубок России
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— Качество футбола мне не понравилось, а особенно не понравилась игра «Локомотива». Очень многие игроки, начиная от Гильерме и Смолова, совершенно выпали из игры. Футболисты не чувствуют друг друга, а играет неизвестная молодёжь, которая непонятно почему оказалась в составе «Локомотива». Только из-за возраста? Потому что они молодые? Талантов там не видно.

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Очень слабая игра Жемалетдинова: не чувствует партнёров, не знает что делать с мячом в конце атаки. Гильерме не узнать. Такие ошибки делать… Я даже не знаю. Просто караул.

Господин Плутник ставит себе какие-то задачи, которые выглядят очень непрофессионально, и я бы даже сказала нереально. «Мы сделаем молодую команду», — из кого? Где он увидел молодёжь, которая достойна играть на высоком уровне? У нас ни в одной команде нет нормальной молодёжи. Безобразный состав!

С одной стороны, это вопрос о лимите. С другой стороны, сейчас открыто трансферное окно, они могли бы купить нормальных игроков из Польши, Германии. Что это вообще за состав? Что они собираются делать в сезоне?

Конечно, так у «Зенита» снова не будет конкурентов походу сезона. Если делать какую-то лабуду вместо строительства нормального клуба… Я вообще не знаю, как Плутник собирается проходить финансовый фэйр-плей. Он назначает на должности маркетологов по продаже недвижимости. Что творится в клубе? Все делают вид, что этого не замечают. Естественно, всё это выливается на поле, — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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