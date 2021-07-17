Смородская: У «Локо» безобразный состав, руководство делает какую-то лабуду. Караул

— Качество футбола мне не понравилось, а особенно не понравилась игра «Локомотива». Очень многие игроки, начиная от Гильерме и Смолова, совершенно выпали из игры. Футболисты не чувствуют друг друга, а играет неизвестная молодёжь, которая непонятно почему оказалась в составе «Локомотива». Только
Очень слабая игра Жемалетдинова: не чувствует партнёров, не знает что делать с мячом в конце атаки. Гильерме не узнать. Такие ошибки делать… Я даже не знаю. Просто караул.
Господин Плутник ставит себе
С одной стороны, это вопрос о лимите. С другой стороны, сейчас открыто трансферное окно, они могли бы купить нормальных игроков из Польши, Германии. Что это вообще за состав? Что они собираются делать в сезоне?
Конечно, так у «Зенита» снова не будет конкурентов походу сезона. Если делать