Николич: Против «Зенита» так играть нельзя. «Локомотив» привез все три гола

«Зенит» — это очень качественная команда, которая пользовалась нашими ошибками. Все три гола мы просто себе привезли. Против «Зенита» так играть нельзя.



Мы ведем работу, у нас продолжается перестройка. Нас ждет очень непростой сезон, это понятно. Надо собрать все силы, чтобы достойно показать себя. Я много раз говорил, что моя команда самая лучшая. Каждый тренер, наверное, бы хотел себе Месси в команде. Но его нет, он играет где-то там.



У нас очень много игроков из академии. Есть два места для иностранцев. Зе Луиш сейчас не в лучшем состоянии. Нам надо это пережить. Трансферы я комментировать не буду. Когда случится, тогда и обсудим", — сказал Николич.