Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Локомотив
30
Футбол. Первый дивизион
19:00
Краснодар-2
Алания
13
Футбол. Первый дивизион
19:00
Ротор
Олимп-Долгопрудный
11
Футбол. Первый дивизион
19:00
Торпедо М
Спартак-2
50
Футбол. Первый дивизион
19:00
Факел
Велес
10
Футбол. Первый дивизион
17:00
Оренбург
Металлург Лп
40
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Текстильщик
10
Футбол. Первый дивизион
16:00
Акрон
Волгарь
10
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нефтехимик
СКА-Хабаровск
00
Футбол. Первый дивизион
14:00
Томь
Балтика
10
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Кубань
22
Все события
Фоторепортажи
31Италия — чемпион Европы!
41Олимпийские объекты Токио-2020
22:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Николич: Против «Зенита» так играть нельзя. «Локомотив» привез все три гола

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал результат матча за Суперкубок России против «Зенита» (0:3).

Локомотив
ЗенитСуперкубок России
Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

«Зенит» — это очень качественная команда, которая пользовалась нашими ошибками. Все три гола мы просто себе привезли. Против «Зенита» так играть нельзя.

Мы ведем работу, у нас продолжается перестройка. Нас ждет очень непростой сезон, это понятно. Надо собрать все силы, чтобы достойно показать себя. Я много раз говорил, что моя команда самая лучшая. Каждый тренер, наверное, бы хотел себе Месси в команде. Но его нет, он играет где-то там.

У нас очень много игроков из академии. Есть два места для иностранцев. Зе Луиш сейчас не в лучшем состоянии. Нам надо это пережить. Трансферы я комментировать не буду. Когда случится, тогда и обсудим", — сказал Николич.

«Зенит» выиграл Суперкубок России в шестой раз. Больше трофеев только у ЦСКА (семь).

Зенит
3:0
Первый тайм: 1:0
Локомотив
 Стальной пресс и мощная фигура. Как выглядят девушки российской олимпийской сборной по регби
10 главных звезд России на Олимпийских играх в Токио
«Локомотив» проиграл «Зениту» в Суперкубке из-за жутких ошибок
Смородская: У «Локо» безобразный состав, нет нормальных игроков
Саудовская Аравия может объединиться с Италией ради ЧМ-2030
Ферстаппен выиграл спринт-квалификацию «Гран-при Великобритании»
«Сочи» в меньшинстве победил «Рубин» на товарищеском турнире
Андрей Рублёв: Играть за свою страну – особенное чувство
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь