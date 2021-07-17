Азмун признан лучшим игроком матча за Суперкубок России-2021

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Встреча прошла в субботу в Калининграде и завершилась в пользу сине-бело-голубых со счетом 3:0.

Азмун на 57-й минуте стал автором второго гола в матче, а спустя 3 минуты иранец был заменен.