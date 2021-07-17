Азмун признан лучшим игроком матча за Суперкубок России-2021
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун признан лучшим игроком матча с «Локомотивом» за Суперкубок России.
Зенит
ЛокомотивСуперкубок России
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун признан лучшим игроком матча с «Локомотивом» за Суперкубок России.
Встреча прошла в субботу в Калининграде и завершилась в пользу
Азмун на 57-й минуте стал автором второго гола в матче, а спустя 3 минуты иранец был заменен.
Напомним, Петербургский клуб в шестой раз выиграл Суперкубок России (2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021).