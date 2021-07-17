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22:03 (мск), источник: Матч ТВ

Азмун признан лучшим игроком матча за Суперкубок России-2021

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун признан лучшим игроком матча с «Локомотивом» за Суперкубок России.

Зенит
ЛокомотивСуперкубок России
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Встреча прошла в субботу в Калининграде и завершилась в пользу сине-бело-голубых со счетом 3:0.

Азмун на 57-й минуте стал автором второго гола в матче, а спустя 3 минуты иранец был заменен.

Напомним, Петербургский клуб в шестой раз выиграл Суперкубок России (2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021).

Зенит
3:0
Первый тайм: 1:0
Локомотив
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