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23:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Семак не собирался лишать Малкома возможности выступить на Олимпиаде

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не собирался лишать нападающего Малкома возможности сыграть на Олимпиаде в составе сборной Бразилии.

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Источник: РИА "Новости"

«Естественно его будет не хватать, он провел предсезонную подготовку. Но такие шансы бывают раз в жизни. Я благодарен, что клуб пошел навстречу. Понимаю, что побороться за такой трофей — это большая честь. Постараемся справляться без Малколма. Главное, чтобы без травм.

Конечно, Малком старается и делает максимум результата. Не было никакой форсированной подготовки к Олимпийским играм. Он прошел два предсезонных сбора. Хорошо, что его обошли травмы. Кто вместо него? Посмотрим. Тот, кто будет лучше готов», — сказал Семак.

В прошлом сезоне бразилец принял участие в 25 матчах в разных турнирах, забив три мяча, отдав четыре голевые передачи и получив две желтые карточки.

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