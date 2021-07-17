Ральф Рангник не стал говорить о своих обязанностях в «Локомотиве»

Ранее он занял должность руководителя по спорту и развитию клуба. «Локо» уступил «Зениту» (0:3) в матче за Суперкубок России.

— Я не буду говорить об игре, — сказал «СЭ» Рангник. — Какие у меня обязанности в «Локомотиве»? Сейчас не время говорить об этом.

В качестве тренера немец известен своей работой с клубами немецкой бундеслиги «Штутгарт», «Ганновер», «Шальке», «Хоффенхайм», «РБ Лейпциг». Он является обладателем Кубка Германии и Суперкубка Германии (с «Шальке»).