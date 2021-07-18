ЦСКА отклонил предложение «Брентфорда» по Влашичу в размере € 15 млн
23-летний хорватский атакующий полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич заинтересовал один из клубов английской
23-летний хорватский атакующий полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич заинтересовал один из клубов английской
Как отмечает источник, армейцы отклонили предложение «Брентфорда» по Влашичу в размере 15 млн евро. При этом сам Никола настаивает на своём уходе из ЦСКА в «Милан», поэтому
Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за 15,7 млн евро. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской