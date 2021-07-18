Влашич и ещё 5 игроков, которым пора уезжать из РПЛ
Если останутся ещё на сезон в нашем чемпионате, могут начать регрессировать.
Если останутся ещё на сезон в нашем чемпионате, могут начать регрессировать.
Уровень РПЛ в последние годы стабильно падает, тем не менее и в нашем чемпионате всё ещё остаются игроки, которые способны заинтересовать приличные команды из топ-5 лиг Европы. Пока открыто трансферное окно, нельзя исключать отъезд из России любой звезды. По некоторым футболистам ведутся переговоры, и этого не отрицают даже в их клубах.
Азмун очень результативен в «Зените». После перехода в
Колумбиец — лучший опорный полузащитник РПЛ. На недавнем Кубке Америки он сыграл сильно. Например, после полуфинала с Аргентиной болельщики «Манчестер Юнайтед» и других клубов писали в соцсетях о том, что было бы здорово заполучить такого игрока. А Transfermarkt повысил ориентировочную стоимость Барриоса на 3 млн евро — до 18 млн. Однако Вильмару будет непросто уехать. Почему — объяснил его агент Луис Фелипе Поссо:
«В ведущих чемпионатах есть лишь 12 клубов, которые могли бы позволить себе его покупку и зарплату. Давайте помнить, что сейчас он играет за “Зенит” — сильный и, возможно, самый экономически устойчивый клуб за пределами
Влашича уже признавали лучшим игроком в России, он показал себя на Евро-2020, и, кажется, теперь хорвату будет тяжело найти мотивацию пахать на сто процентов в ЦСКА, тем более команда не попала в еврокубки. Никола одной ногой в «Милане» — развязка этой истории близка.
Как сообщает TMW, армейцы готовы снизить свои финансовые требования с 35 млн евро до чуть меньше чем 30 млн. И даже отдать Влашича в аренду с последующим правом выкупа. Вероятно, ЦСКА не побьёт свой рекорд (Головина продавали за 30 млн), но всё равно прилично заработает на хорвате, ведь Николу выкупали у «Эвертона» за 15,7 млн.
Француз — ключевая фигура в обороне «Спартака». Пожалуй, даже более важная, чем ведущий центральный защитник сборной России Георгий Джикия. Неслучайно сейчас новый главный тренер
До конца контракта 27-летнего игрока с московским клубом остался всего год. У Самуэля есть выбор — подписать новый договор или
Грузинский вингер — самый яркий дриблёр чемпионата России. Список клубов, которые интересуются Хвичей, такой длинный, что только из него одного можно составить текст на целую статью. Возможно, в некоторых случаях агент 20-летнего игрока выдаёт желаемое за действительное, тем не менее «Рубин» имеет хорошие шансы заработать на трансфере Кварацхелии 18 млн евро, в которые его оценивает Transfermarkt.
«Не исключено, что
Сафонов должен сделать шаг вперёд, чтобы закрепиться в статусе первого номера сборной России. Сезон без еврокубков не пойдёт голкиперу на пользу, поэтому «Краснодару» лучше отпустить собственного воспитанника, если есть выгодные предложения после Евро-2020. Матвея, кстати, оценивают в 14 млн.
Сам Сафонов признавался в интервью, что ему непросто переключаться с матчей Лиги чемпионов на встречи РПЛ. Трудно сохранять максимальный настрой и концентрацию. Значит, голкиперу необходимо привыкнуть к тому, что каждая игра в его карьере близка по уровню к лигочемпионской. Это возможно только в