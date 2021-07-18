«Краснодар» объявил о договоренности с «Гертой» по трансферу Кордобы
«Краснодар» и «Герта» достигли предварительной договоренности о трансфере форварда Джона Кордобы, сообщает
Краснодар
Герта
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«Краснодар» и «Герта» достигли предварительной договоренности о трансфере форварда Джона Кордобы, сообщает
Переговоры «быков» с 28-летним колумбийским футболистом находятся в финальной стадии. В ближайшие дни нападающий прилетит в Краснодар. Контракт с ним будет подписан после прохождения медицинского осмотра.
В сезоне-2020/21 Кордоба провел 21 матч за «Герту», на его счету 7 голов и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.