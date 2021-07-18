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15:55 (мск), источник: Sports.Ru

Фанатов «Локомотива» из Калининграда заставили снять согласованный баннер из-за слова «Кенигсберг»

В Red-Green Königsberg, объединении калининградских фанатов «Локомотива», рассказали, что перед матчем с «Зенитом» (0:3) за Олимп Суперкубок России их заставили снять согласованный баннер.

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«Вчера на матче, при развешивании баннеров, к нам подошел стюард и вежливо попросил снять баннер, заявив, что он не согласован. Мы тактично объяснили, что данный атрибут поддержки есть в каталоге клуба на весь сезон и согласован с РФС и РПЛ. Также пояснили, что баннер данного размера не требует отдельного согласования. В ответ услышали лишь: “Cнимайте, мне сказали”.

Попросив объяснить причину, он повествовал, что это из-за слова Königsberg. К дискуссии подключились сотрудники полиции, а в рацию им орали: “Че ты с ними церемонишься, выводи на ### (фиг) или пусть снимают”… Схожие случаи уже были в другом матче на Суперкубок, но именно в Калининграде к старому названию города сейчас относятся максимально странно, стараясь его стереть из памяти.

Калининградская область — уникальный регион, с богатейшей историей, которой нет ни у одного российского города. Кенигсберг — большая ее часть. Именно поэтому в далеком 2010 мы утвердили такое название движа, а центральным элементом на эмблеме стали Королевские Ворота», — говорится в сообщении объединения болельщиков «Локомотива» из Калининграда.

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