Семак стал самым титулованным тренером в истории «Зенита»
В субботу, 17 июля, «Зенит» со счетом 3:0 разгромил «Локомотив» в матче за Суперкубок России в Калининграде.
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В субботу, 17 июля, «Зенит» со счетом 3:0 разгромил «Локомотив» в матче за Суперкубок России в Калининграде.
Благодаря этой победе главный тренер «Зенита» Сергей Семак возглавил рейтинг самых титулованных тренеров в истории петербургского клуба, сообщает
Под руководством Семака «Зенит» выиграл 6 трофеев: 3-кратный чемпион России (2018/19, 2019/20, 2020/21), 2-кратный обладатель Суперкубка России (2020, 2021), а также обладатель Кубка России (2019/20).
Семак обошел в рейтинге самых титулованных тренеров в истории «Зенита» Лучано Спаллетти и Андре