Семак стал самым титулованным тренером в истории «Зенита»

Под руководством Семака «Зенит» выиграл 6 трофеев: 3-кратный чемпион России (2018/19, 2019/20, 2020/21), 2-кратный обладатель Суперкубка России (2020, 2021), а также обладатель Кубка России (2019/20).

Семак обошел в рейтинге самых титулованных тренеров в истории «Зенита» Лучано Спаллетти и Андре Виллаша-Боаша, у которых по 5 трофеев с сине-бело-голубыми. При Дике Адвокате зенитовцы завоевали 4 трофея.