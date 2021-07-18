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13:06 (мск), источник: Sport24

Семак стал самым титулованным тренером в истории «Зенита»

В субботу, 17 июля, «Зенит» со счетом 3:0 разгромил «Локомотив» в матче за Суперкубок России в Калининграде.

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Благодаря этой победе главный тренер «Зенита» Сергей Семак возглавил рейтинг самых титулованных тренеров в истории петербургского клуба, сообщает zenit-history.ru.

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Под руководством Семака «Зенит» выиграл 6 трофеев: 3-кратный чемпион России (2018/19, 2019/20, 2020/21), 2-кратный обладатель Суперкубка России (2020, 2021), а также обладатель Кубка России (2019/20).

Семак обошел в рейтинге самых титулованных тренеров в истории «Зенита» Лучано Спаллетти и Андре Виллаша-Боаша, у которых по 5 трофеев с сине-бело-голубыми. При Дике Адвокате зенитовцы завоевали 4 трофея.

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Зенит
3:0
Первый тайм: 1:0
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