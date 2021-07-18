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14:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» может заплатить за трансфер форварда «Герты» Кордобы € 20 млн

Стало известно, сколько «Краснодар» может заплатить за переход нападающего «Герты» Джона Кордобы, сообщает Sport Bild.

Краснодар
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Источник: Reuters

По информации источника, российский клуб готов заплатить за трансфер 28-летнего футболиста 20 млн евро. Эта сумма устраивает руководство «Герты». Отмечается, что сам футболист также согласовал с «Краснодаром» условия личного контракта.

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Ранее «Краснодар» объявил о достижении предварительной договорённости с берлинской «Гертой». В ближайшие дни Кордоба прибудет в Краснодар для прохождения медицинского осмотра, после чего будет заключён контракт.

В минувшем сезоне колумбийский футболист в 21 матче Бундеслиги забил за немецкий клуб девять мячей. Кордоба является воспитанником клуба «Энвигадо».

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