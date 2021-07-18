Павел Могилевец подписал контракт с «Нижним Новгородом»

Могилевец является воспитанником «Зенита», которому принадлежал с 2013 по 2016 год. Также за свою карьеру Павел успел поиграть за «Ростов» и «Рубин», а в прошлом сезоне защищал цвета «Химок», которые покинул летом в связи с истечением соглашения. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол, отдал одну результативную передачу и получил одну жёлтую карточку.



«Нижний Новгород» в предстоящем сезоне выступит в Российской Премьер-Лиге. Минувшую кампанию команда провела в Футбольной национальной лиге.