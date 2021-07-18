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18:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Урал» победил «Крылья Советов» в товарищеском матче

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли самарские «Крылья Советов» в товарищеском матче.

Крылья Советов
УралПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Официальный Twitter "Урала"

Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 1:0 в пользу «шмелей», в составе которых гол на 28-й минуте забил Юрий Железнов.

«Урал» в первом туре чемпионата России нового сезона примет «Краснодар» 25 июля, «Крылья Советов» в этот же день сыграют дома с грозненским «Ахматом».

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