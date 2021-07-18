Акинфеев составил образ идеального футболиста ЦСКА
Капитан и голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев составил образ идеального футболиста армейцев.
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Капитан и голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев составил образ идеального футболиста армейцев.
«Попросили капитана составить топ игроков из нынешнего состава армейцев по ключевым характеристикам. А как выглядел бы ваш идеальный футболист ЦСКА?» — говорится в сообщении
По мнению Акинфеева, у идеального игрока ЦСКА будет игра головой Антона Заболотного, видение поля Алана Дзагоева, сила Николы Влашича, скорость Чидеры Эджуке, техника Ильзата Ахметова, передачи Марио Фернандеса, отбор Константина Кучаева и удар Игоря Дивеева.
Напомним, ЦСКА набрал 50 очков, занял шестое место в турнирной таблице Российской