Акинфеев составил образ идеального футболиста ЦСКА

«Попросили капитана составить топ игроков из нынешнего состава армейцев по ключевым характеристикам. А как выглядел бы ваш идеальный футболист ЦСКА?» — говорится в сообщении пресс-службы москвичей в «твиттере».

По мнению Акинфеева, у идеального игрока ЦСКА будет игра головой Антона Заболотного, видение поля Алана Дзагоева, сила Николы Влашича, скорость Чидеры Эджуке, техника Ильзата Ахметова, передачи Марио Фернандеса, отбор Константина Кучаева и удар Игоря Дивеева.