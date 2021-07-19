Текущие события
Футбол. Первый дивизион
17.07
Факел
Велес
10
Футбол. Кубок России
18.07
Машук-КМВ
Ессентуки
40
Футбол. Кубок России
18.07
Биолог-Новокубанск
Туапсе
П 4:3
33
Футбол. Кубок России
18.07
Спартак Нч
Махачкала
32
Футбол. Кубок России
18.07
СтавАгроСоюз
Динамо Ставрополь
24
Футбол. Кубок России
18.07
Форте
Дружба М
30
Все события
Фоторепортажи
7Джокович в шестой раз покорил Уимблдон
13Руй Витория выиграл первый трофей со «Спартаком»
10:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Жители страны будут только по телевизору видеть топ-клубы». Федотов — о реформе РПЛ

54-летний российский специалист Владимир Федотов, возглавляющий «Сочи», выразил мнение о возможной реформе Российской Премьер-Лиги, предложенной нидерландской компанией Hypercube.

Сочи
Премьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Понятно, что у Hypercube огромный опыт. В тех странах, где они это применяли, реформы имели положительный эффект, там появлялось много интересных матчей, так называемых топ-матчей, борьба на протяжении всего турнира, не было болота, скажем так. Но здесь мы говорим о том, что те страны в разы меньше России. Мы просто и так наблюдаем, как с небосклона исчезает очень много команд. На Дальнем Востоке команд практически не осталось.

Читайте также
Российский футбол хотят переформатировать. Есть четыре варианта

Возвращаясь к истокам советского, российского футбола, мы говорим о том, что футбол был представлен повсеместно. На всей территории было много команд, много футболистов, много соревнований, начиная с детско-юношеских турниров и заканчиваю профессиональными. Большая часть населения участвовала в организации этого футбольного хозяйства.

Естественно, чем больше людей, тем больше футболистов хорошего уровня появлялось в этом большом многообразии. Здесь получается, да, несомненно, в этой шестёрке будет больше топ-матчей, но у нас огромная территория. В связи с этим не хотелось бы терять аудиторию.

«Зенит», «Спартак» любимы везде.

Когда «Спартак» приезжает в любой город, команда-хозяин как будто играет на выезде, потому что очень много болельщиков «Спартака». Для зрителей и популяризации футбола очень важно, чтобы наш футбол всё-таки сохранил эту целостность и каждый имел возможность видеть наши топ-команды.

Здесь ситуация складывается таким образом: пока не попробуем, никто не поймёт. Я просто высказал свои мысли, то, что может произойти. Жители нашей страны будут только по телевизору видеть топ-клубы. Думаю, это несправедливо по отношению к болельщикам других команд", — приводит слова Федотова сайт телеканала «Матч ТВ», ссылаясь на эфир программы «Мастера спорта» на радио «Маяк».

Читайте также
 Медведева отказалась ехать на Олимпиаду!
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
«Спартак» завоевал Кубок Матч Премьер
Стала известна причина, по которой Мбаппе намерен покинуть «ПСЖ»
Вратарь сборной Аргентины: Я могу отдать жизнь за Месси
Сборная Англии напишут жалобу из-за беспорядков в финале Евро
Лучший бомбардир ЮФЛ: Хочу убрать лимит, хочу больше конкуренции
Моргенштерн подписал контракт с MMA-промоушеном
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь