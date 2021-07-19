«Жители страны будут только по телевизору видеть топ-клубы». Федотов — о реформе РПЛ
54-летний российский специалист Владимир Федотов, возглавляющий «Сочи», выразил мнение о возможной реформе Российской
54-летний российский специалист Владимир Федотов, возглавляющий «Сочи», выразил мнение о возможной реформе Российской
«Понятно, что у Hypercube огромный опыт. В тех странах, где они это применяли, реформы имели положительный эффект, там появлялось много интересных матчей, так называемых
Возвращаясь к истокам советского, российского футбола, мы говорим о том, что футбол был представлен повсеместно. На всей территории было много команд, много футболистов, много соревнований, начиная с
Естественно, чем больше людей, тем больше футболистов хорошего уровня появлялось в этом большом многообразии. Здесь получается, да, несомненно, в этой шестёрке будет больше
Когда «Спартак» приезжает в любой город,
Здесь ситуация складывается таким образом: пока не попробуем, никто не поймёт. Я просто высказал свои мысли, то, что может произойти. Жители нашей страны будут только по телевизору видеть