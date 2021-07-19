«Жители страны будут только по телевизору видеть топ-клубы». Федотов — о реформе РПЛ

«Понятно, что у Hypercube огромный опыт. В тех странах, где они это применяли, реформы имели положительный эффект, там появлялось много интересных матчей, так называемых топ-матчей, борьба на протяжении всего турнира, не было болота, скажем так. Но здесь мы говорим о том, что те страны в разы меньше России. Мы просто и так наблюдаем, как с небосклона исчезает очень много команд. На Дальнем Востоке команд практически не осталось.

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Возвращаясь к истокам советского, российского футбола, мы говорим о том, что футбол был представлен повсеместно. На всей территории было много команд, много футболистов, много соревнований, начиная с детско-юношеских турниров и заканчиваю профессиональными. Большая часть населения участвовала в организации этого футбольного хозяйства.



Естественно, чем больше людей, тем больше футболистов хорошего уровня появлялось в этом большом многообразии. Здесь получается, да, несомненно, в этой шестёрке будет больше топ-матчей, но у нас огромная территория. В связи с этим не хотелось бы терять аудиторию.

«Зенит», «Спартак» любимы везде.