Текущие события
Футбол. Первый дивизион
17.07
Факел
Велес
10
Футбол. Кубок России
18.07
Машук-КМВ
Ессентуки
40
Футбол. Кубок России
18.07
Биолог-Новокубанск
Туапсе
П 4:3
33
Футбол. Кубок России
18.07
Спартак Нч
Махачкала
32
Футбол. Кубок России
18.07
СтавАгроСоюз
Динамо Ставрополь
24
Футбол. Кубок России
18.07
Форте
Дружба М
30
Все события
Фоторепортажи
7Джокович в шестой раз покорил Уимблдон
13Руй Витория выиграл первый трофей со «Спартаком»
10:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Лучший бомбардир ЮФЛ-2: хочу, чтобы лимит убрали. Нам нужно больше конкуренции

Лучший бомбардир второй Юношеской футбольной лиги Аким Белохонов, выступающий в составе «Зенита» и забивший 30 мячей в сезоне-2020/2021, ответил на вопросы журналистов о лимите легионеров в РПЛ и планах на предстоящий сезон.

Зенит
Премьер-лига: таблица и календарь
Наверх

«Хочу, чтобы лимит совсем убрали. Тогда российские футболисты будут жёстче конкурировать с иностранцами и играть не потому, что они русские, а по той причине, что они сильнее. Тогда и российские футболисты станут сильнее: увеличится конкуренция, а значит, придётся усерднее тренироваться, больше работать над собой, прилагать больше усилий.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пока не знаю, в какой команде начну сезон. Вообще, до приезда на сбор с основой успел провести пару тренировок с молодёжной командой, меня перевели туда. Знаю, что на меня там рассчитывают. Но для меня даже пара недель тренировок с главной командой — полезный опыт. Чувствую, что занятия со взрослыми футболистами помогают мне прогрессировать и развиваться. Конечно, мне нужно ещё и закончить школу — впереди 11-й класс", — приводит слова Белохонова «Спорт-экспресс».

Читайте также
 Медведева отказалась ехать на Олимпиаду!
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
«Спартак» завоевал Кубок Матч Премьер
Стала известна причина, по которой Мбаппе намерен покинуть «ПСЖ»
Вратарь сборной Аргентины: Я могу отдать жизнь за Месси
Тренер «Сочи»: После реформ страна увидит топ-клубы только на ТВ
Сборная Англии напишут жалобу из-за беспорядков в финале Евро
Моргенштерн подписал контракт с MMA-промоушеном
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь