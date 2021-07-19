Текущие события
Футбол. Первый дивизион
17.07
Факел
Велес
10
Футбол. Кубок России
18.07
Машук-КМВ
Ессентуки
40
Футбол. Кубок России
18.07
Биолог-Новокубанск
Туапсе
П 4:3
33
Футбол. Кубок России
18.07
Спартак Нч
Махачкала
32
Футбол. Кубок России
18.07
СтавАгроСоюз
Динамо Ставрополь
24
Футбол. Кубок России
18.07
Форте
Дружба М
30
Все события
Фоторепортажи
17Олимпийцы сборной России
41Олимпийские объекты Токио-2020
11:21 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» объявил о возвращении Мамманы в «Сочи» на правах аренды

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана перешёл в «Сочи» на правах аренды, сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Сочи
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Арендное соглашение 25-летнего аргентинского футболиста рассчитано до конца сезона-2021/2022.

«Эмануэль Маммана проведет сезон в Сочи. “Зенит” желает защитнику удачи и спортивных успехов!», — говорится в сообщении пресс-службы сине-бело-голубых.

Во время загрузки произошла ошибка.

В прошлом сезоне Маммана также выступал в составе «Сочи» на правах аренды. Аргентинский защитник принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги за сочинский клуб и отдал одну результативную передачу.

В «Зенит» Эмануэль перешёл в 2017 году. С тех пор он провёл за основную команду сине-бело-голубых 41 матч и стал двукратным обладателем чемпионского титула Российской Премьер-Лиги.

Читайте также
 Медведева отказалась ехать на Олимпиаду!
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
«Спартак» узнал своего соперника в квалификации Лиги чемпионов
Алексей Березуцкий утвержден на пост главного тренера ЦСКА
Легенда «Спартака» считает, что красно-белые пройдут «Бенфику»
Тренер «Сочи»: После реформ страна увидит топ-клубы только на ТВ
Стала известна причина, по которой Мбаппе намерен покинуть «ПСЖ»
Результаты жеребьёвки квалификации Лиги чемпионов
«Это настоящее средневековье». Наши олимпийцы негодуют в Токио
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь