«Зенит» объявил о возвращении Мамманы в «Сочи» на правах аренды
Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана перешёл в «Сочи» на правах аренды, сообщает
Сочи
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Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана перешёл в «Сочи» на правах аренды, сообщает
Арендное соглашение 25-летнего аргентинского футболиста рассчитано до конца сезона-2021/2022.
«Эмануэль Маммана проведет сезон в Сочи. “Зенит” желает защитнику удачи и спортивных успехов!», — говорится в сообщении
В прошлом сезоне Маммана также выступал в составе «Сочи» на правах аренды. Аргентинский защитник принял участие в 18 матчах Российской
В «Зенит» Эмануэль перешёл в 2017 году. С тех пор он провёл за основную команду