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12:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Алексей Березуцкий утверждён на пост главного тренера ЦСКА

Алексей Березуцкий утверждён на пост главного тренера ЦСКА, сообщается на официальном сайте московского клуба.

ЦСКА
Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Сегодня Алексей Владимирович впервые выведет команду на товарищеский матч без приставки «исполняющий обязанности», — говорится в сообщении пресс-службы армейцев.

Напомним, Алексей Березуцкий вошёл в тренерский штаб ЦСКА в январе 2021 года. Во время своей игровой карьеры Алексей провёл за красно-синих 502 матча во всех турнирах. В июне текущего года Березуцкий стал исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА после ухода из команды Ивицы Олича.

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Напомним, ЦСКА набрал 50 очков, занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и не пробился в еврокубковые турниры. В последний раз армейцы не выступали в еврокубках в сезоне-2001/2002.

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