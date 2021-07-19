Алексей Березуцкий утверждён на пост главного тренера ЦСКА
Алексей Березуцкий утверждён на пост главного тренера ЦСКА, сообщается на официальном сайте московского клуба.
Алексей Березуцкий утверждён на пост главного тренера ЦСКА, сообщается на официальном сайте московского клуба.
«Сегодня Алексей Владимирович впервые выведет команду на товарищеский матч без приставки «исполняющий обязанности», — говорится в сообщении
Напомним, Алексей Березуцкий вошёл в тренерский штаб ЦСКА в январе 2021 года. Во время своей игровой карьеры Алексей провёл за
Напомним, ЦСКА набрал 50 очков, занял шестое место в турнирной таблице Российской