Чорлука сообщил руководству «Локомотива», что не будет работать в тренерском штабе команды

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Хорват принял такое решение по личным причинам. Чорлука уже сообщил об этом руководству клуба.

В конце марта Чорлука объявил об уходе из «Локомотива». По завершении сезона он сообщил о завершении футбольной карьеры. Хорват с железнодорожниками трижды завоевал Кубок России и ещё один раз — Суперкубок страны. В сезоне-2020/2021 Ведран провёл 22 матча в Российской Премьер-Лиге и отдал две результативные передачи.