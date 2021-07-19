Алексей Березуцкий стал главным тренером ЦСКА, пытаемся найти логику в решении армейцев
Куда армейцев приведет новый эксперимент после увольнения Олича?
Куда армейцев приведет новый эксперимент после увольнения Олича?
Так странно слышать, что Алексей Березуцкий, который не пришёл на прощальную для него встречу с болельщиками летом 2018-го, официально стал главным тренером ЦСКА. За обоих тогда выступал брат Василий: забрал медали, поблагодарил болельщиков. Где был Алексей и почему не пришёл на собственные проводы — никто не объяснил.
Три года назад это казалось событием в армейском духе: «Это ЦСКА, встречи с болельщиками у них всегда странные, зато семейность и традиции никто не отменял». Братьев и Игнашевича проводили перфомансом, на табло показали ностальгические видео, отсутствие Алексея будто и не заметили — он всегда был тише Василия вне поля и реже попадал в последние годы в состав. Почти не говорил о будущем и ни разу не связывал его с большим ЦСКА.
Вернёмся в наше время и удивимся: ЦСКА пару месяцев потренировал Олич (первый в истории человек, кто и играл, и тренировал). А помощники главного тренера разошлись странными путями. Василий Березуцкий, который «прибалдел» от назначения Олича, вместе с Гончаренко уехал в «Краснодар». Зато к сезону команду готовил Алексей — хотя чуть не ушёл из клуба зимой и, по информации «Чемпионата», изначально не хотел быть главным.
Нас ждёт очередной эксперимент от ЦСКА, в котором сложно найти логику.
1. Алексей никогда никого не тренировал. Его карьера — это даже не подготовка сборной Хорватии на крупных турнирах, а год в «Витессе» со Слуцким и полгода на тренерской скамейке ЦСКА. Опыт точно такой же, как у Василия. То есть никакой.
2. Смущает даже не отсутствие опыта (хотя примеры Пирло и Гари Невилла подчёркивают его необходимость), а то, что ЦСКА чётко следует своему хаотичному пути: избавляться от преданных клубу сотрудников (Овчинников, Онопко, В. Березуцкий), ставить на важный пост неопытного своего бывшего игрока и как бы жить прошлым. Отдавая команду то одному, то другому игроку из золотого состава Кубка УЕФА 2005 года. Внешне похоже на игру в солдатики — вот и пугает.
3. Возможно, мы многого не знаем об Алексее. Он не ведёт соцсетей, не ходит на подкасты, о нём и его семье неизвестно ничего (в отличие от Василия). Поэтому болельщиков и игроков может ждать приятный сюрприз: тренер Алексей может стать батей для игроков и другом для фанатов, удивить тактически или
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Будет здорово, если у Алексея получится. Балансировать между командой и руководством. Вернуть ЦСКА мощь и сделать так, чтобы о клубе говорили только через футбольные результаты.
Алексей, удачи!
Но, ЦСКА, ты очень волнуешь своим поведением.