«Если арбитр хорошо работает, то совсем не важен его пол». Кашшаи — о женщинах-судьях в РПЛ, дисквалификации Лапочкина и слухах об отставке
Руководитель департамента судейства РФС пообщался с журналистами накануне старта РПЛ.
Руководитель департамента судейства РФС пообщался с журналистами накануне старта РПЛ.
Выделяем главные цитаты из полуторачасовой беседы.
— Будет ли ВАР использоваться на всех матчах РПЛ — зависит от расписания. У нас есть возможность использовать видеоарбитров на четырех матчах в день. Думаю, мы сможем использовать ВАР на всех играх. Мне кажется, это будет справедливо. Видеоарбитры минимизируют ошибки. Судьи рады, что они появились, ведь это дополнительная поддержка в принятии решений.
— Когда мы начинали работать с ВАР, было очень много дискуссий по поводу ускорения процесса просмотра эпизодов. Сейчас ситуация стала лучше, и уже не ведется столько разговоров о том, что процесс слишком медленный. Мы надеемся, что эта тенденция продолжится. Нужно понимать, что пяти секунд может быть недостаточно для просмотра того или иного эпизода. Наш приоритет — точность. Лучше проверить два раза, чем
— Списки на сезон уже составлены. Пустовойтова в списках на ФНЛ-1 и ФНЛ-2, она будет работать там. Мы не знаем, что может случиться в будущем, но работа в РПЛ — это не подарок. Если арбитр хорошо работает, то совсем не важен его пол. Но нужно понимать, что у арбитров нет короткого пути. Не бывает такого, что ты отсудил пару матчей, а затем сразу стал судьей ФИФА. Это у игроков может быть такое: тренер увидел, что футболист талантливый, — и поднял его из ЮФЛ в РПЛ. А у судей прогресс пошаговый. Подчеркну, что для нас важно качество судьи, а не пол. У всех есть шанс, как у мужчин, так и у женщин. Добавлю, что у нас есть и другие
— Пока мы не собираемся отказываться от этого. В России это давняя традиция, и мы не хотим сейчас ее нарушать.
— Кукуян великолепно работал в прошлом сезоне, поэтому мы назначили его на Суперкубок. В этом матче он подтвердил свой уровень, не возникло ошибок, не вмешивался ВАР. После матча никто не говорил о рефери, и это лучший комплимент работе Кукуяна.
— Когда футбольный тренер ставит в состав молодого футболиста, то всегда рискует. Но без риска ты не можешь победить. Мы хотим дать шанс некоторым арбитрам, которые качественно работали в ФНЛ. Мы понимаем, что качество судейства молодых арбитров нельзя сравнить с качеством судейства рефери, работающего в
— Это решение дисциплинарного комитета УЕФА, мы уважаем его. И я не хочу комментировать его, ведь это не решение РФС, не наша ответственность. Мы ждем финального решения по этому вопросу, как ждали и окончания расследования.
— Каждые полгода читаю подобные слухи, мне задают один и тот же вопрос. Я должен сказать, что мне нравится работать в России, у меня действующий контракт. Мы прикладываем все усилия для того, чтобы поддерживать развитие судейства в России. У нас с РФС есть договоренности и планы, так что мне бы хотелось продолжать работу.
— Бригада Сергея Карасева на чемпионате Европы отработала отлично. И это не только мое мнение — я разговаривал со многими европейскими экспертами. Даже
— Статистика не всегда справедливо измеряет результаты. Конечно, мы смотрим на количество ошибок, предоставляем эту статистику. Сюда я ее не привез, потому что не хотел, чтобы
— Если судья работает хорошо, то он будет назначен и на следующий тур. То же самое с игроками — тренеру нет необходимости менять футболиста, если он провел матч хорошо. Мы понимаем, что нелегко работать и не совершать ошибок. Поэтому у нас есть инструменты, которые мы используем для оценки работы. Если мы видим, что работа осуществлена не на должном уровне, то судья может отдыхать неделю, а то и месяц. Нужно найти баланс и принять те меры, которые соответствуют серьезности совершенных ошибок.