Влашич прокомментировал информацию об интересе со стороны «Милана»

«Я не знаю по поводу своего будущего. Правда ли, что мной интересуется “Милан”? Нет. Остальные клубы? Нет», — заявил Влашич.

Ранее появилась информация, что футболист близок к переходу в «Милан», а сам Влашич опубликовал фото в официальном костюме с эмодзи «махать рукой».

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года — сначала на правах аренды из «Эвертона», а в 2019-м армейцы выкупили хавбека за рекордные для себя 15,7 миллиона евро.