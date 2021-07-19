Игорь Акинфеев: Могу уверенно сказать, что еще пару лет поиграю
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своих планах и о будущем в команде.
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своих планах и о будущем в команде.
«Про будущее сложно говорить, — сказал вратарь. — Сейчас все мысли об игре, о задачах клуба. Все увидят, не знаю, может и буду тренировать вратарей. Но сейчас хочу еще
35-летний футболист выступает за первую команду ЦСКА с 2003 года. Вместе с армейцами он шесть раз выиграл чемпионат России, а также стал обладателем Кубка УЕФА.