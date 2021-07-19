Игорь Акинфеев: Могу уверенно сказать, что еще пару лет поиграю

«Про будущее сложно говорить, — сказал вратарь. — Сейчас все мысли об игре, о задачах клуба. Все увидят, не знаю, может и буду тренировать вратарей. Но сейчас хочу еще что-то выиграть с ЦСКА. Я уже помогаю молодым, могу сказать уверенно, что еще пару лет поиграю. Для меня ничего не изменилось. Можно посмеяться до и после тренировки, а во время только работа».