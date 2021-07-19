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21:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Игорь Акинфеев: Могу уверенно сказать, что еще пару лет поиграю

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своих планах и о будущем в команде.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Про будущее сложно говорить, — сказал вратарь. — Сейчас все мысли об игре, о задачах клуба. Все увидят, не знаю, может и буду тренировать вратарей. Но сейчас хочу еще что-то выиграть с ЦСКА. Я уже помогаю молодым, могу сказать уверенно, что еще пару лет поиграю. Для меня ничего не изменилось. Можно посмеяться до и после тренировки, а во время только работа».

35-летний футболист выступает за первую команду ЦСКА с 2003 года. Вместе с армейцами он шесть раз выиграл чемпионат России, а также стал обладателем Кубка УЕФА.

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