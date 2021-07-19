А. Березуцкий: ЦСКА будет играть в красивый, зрелищный футбол
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий во время
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий во время
— В какой футбол будет играть ЦСКА?
— В красивый атакующий футбол, в современный. Тот футбол, который будет приносит результат, исходя из тех игроков, которые у нас есть. Не люблю, когда говорят, что надо играть, как «Барселона» Гвардиолы. У каждой команды должен быть быть свой стиль. У нас отличный подбор игроков.
— По какой схеме будет играть ЦСКА?
— Расстановка команды всегда меняется. Я вообще считаю, что конкретной схемы в футболе не бывает, по которой команда всегда играет. В первоначальной расстановке у нас один форвард, но все может меняться в зависимости от картины матча.
— В какой форме футболисты, игравшие на Евро?
— Все игроки сборной приехали в идеальном состоянии. Они отдохнули 10 дней и приехали к нам на сбор, — передает слова Березуцкого корреспондент Sport24 Михаил Можаровский.