А. Березуцкий: ЦСКА будет играть в красивый, зрелищный футбол

— В какой футбол будет играть ЦСКА?

— В красивый атакующий футбол, в современный. Тот футбол, который будет приносит результат, исходя из тех игроков, которые у нас есть. Не люблю, когда говорят, что надо играть, как «Барселона» Гвардиолы. У каждой команды должен быть быть свой стиль. У нас отличный подбор игроков.

— По какой схеме будет играть ЦСКА?

— Расстановка команды всегда меняется. Я вообще считаю, что конкретной схемы в футболе не бывает, по которой команда всегда играет. В первоначальной расстановке у нас один форвард, но все может меняться в зависимости от картины матча.

— В какой форме футболисты, игравшие на Евро?