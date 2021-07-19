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19 июля, источник: Sport24

А. Березуцкий: ЦСКА будет играть в красивый, зрелищный футбол

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий во время онлайн-встречи с болельщиками рассказал, каким он видит игру команды в следующем сезоне.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

— В какой футбол будет играть ЦСКА?

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— В красивый атакующий футбол, в современный. Тот футбол, который будет приносит результат, исходя из тех игроков, которые у нас есть. Не люблю, когда говорят, что надо играть, как «Барселона» Гвардиолы. У каждой команды должен быть быть свой стиль. У нас отличный подбор игроков.

— По какой схеме будет играть ЦСКА?

— Расстановка команды всегда меняется. Я вообще считаю, что конкретной схемы в футболе не бывает, по которой команда всегда играет. В первоначальной расстановке у нас один форвард, но все может меняться в зависимости от картины матча.

— В какой форме футболисты, игравшие на Евро?

— Все игроки сборной приехали в идеальном состоянии. Они отдохнули 10 дней и приехали к нам на сбор, — передает слова Березуцкого корреспондент Sport24 Михаил Можаровский.

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