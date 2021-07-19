«Дядя Игорь называет нас, нерусских, таджиками». ЦСКА поговорил с фанатами — много нового про Акинфеева и других
Собрали самое интересное.
Собрали самое интересное.
В ЦСКА настает новая эпоха. После ухода Ивицы Олича менеджмент клуба назначил главным тренером Алексея Березуцкого. В понедельник команда провела первый матч под началом нового коуча — победила новичка РПЛ «Нижний Новгород» 2:1, а затем пообщалась с фанатами.
Назначенный главным тренером Алексей Березуцкий сразу обозначил — его команда будет играть в атакующий современный футбол. «И в тот футбол, который будет приносить результат, исходя из тех игроков, которые у нас есть. Не люблю, когда говорят, что надо играть, как “Барселона” Гвардиолы. У каждой команды должен быть свой стиль».
По расстановке пока тоже минимум деталей. По мнению Березуцкого, эта тема очень расплывчата: «Я вообще считаю, что не бывает конкретной схемы, по которой команда играет всегда. В первоначальной расстановке у нас один форвард, но все может меняться в зависимости от картины матча».
Спросили Березуцкого и про взаимоотношения с назначенным ассистентом Григорием Бабаяном. Однозначного ответа услышать не удалось. «Наши взгляды с Бабаяном во многом схожи, но и сильно отличаются в то же время. И это прекрасно. В спорах рождается истинна, но мне немного проще, поскольку главный тренер именно я, финальное решение за мной», — сказал А. Березуцкий.
Кстати, в тренерский штаб ЦСКА может войти еще один Березуцкий — Василий. А вот Игнашевича, по словам А. Березуцкого, ждать не стоит: «Игнашевича в тренерском штабе ЦСКА не будет, а приглашение для Василия уже было, но он пока взял время на раздумья. Сильного энтузиазма у него я не увидел, но все может измениться».
Кажется, болельщики хотят видеть на тренерском мостике всех легенд. Узнали и насчет возвращения в Россию Вагнера Лава. «Сначала ему надо завершить карьеру. Его помощь может пригодиться нашей команде. Все может быть», — ответил Березуцкий.
Игорь Акинфеев уже давно не просто игрок ЦСКА. Скорее — играющий тренер. Вратаря спросили, собирается ли он получать тренерскую лицензию вслед за бывшими партнерами по команде. «Знаете, тренерская карьера — это, наверное, хорошо, но это не моя история, а уж тем более — тренером вратарей. Вы представьте, каково это — тренировать Торопа. Я ему на тренировках забиваю 15 пенальти из 15».
Спросили Акинфеева и про пакет реформ российского футбола. По словам Игоря, футболистам, по большому счету, все равно, в каком формате играть: «Когда ты действующий футболист, по большому счету, тебе все равно. Какая разница, какой формат? Не мы же решаем, а нас и никто не спросит».
«Мы за любое развитие, — продолжает тему реформ Березуцкий. — Ныне существующий лимит надо
ЦСКА уже начал меняться с приходом Алексея Березуцкого на пост главного тренера. Вот что рассказывает Акинфеев: «Не было такого, что Березуцкий пришел и закрутил гайки. Но дисциплина стала немного строже. Мы можем пошутить, повеселиться, но после тренировок. Во время занятий на лицах ребят стало меньше улыбок».
Акинфеев остается главным в раздевалке ЦСКА. Он же определяет атмосферу в коллективе. В том числе помог адаптироваться Бактиеру Зайнутдинову. «Все ребята меня тепло приняли. Нас, нерусских, много. Дядя Игорь (Акинфеев) называет нас таджиками, нерусскими», — сказал полузащитник. «Что ты наговариваешь! — возразил Акинфеев. — Я тебя вообще сегодня первый раз вижу. Таджики…». «Баха, мы все в СССР родились», — добавил главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий. «Это шутки, я понимаю. В ЦСКА меня тепло приняли, мне комфортно в команде», — заключил Бактиер.
Получил свою порцию вопросов и Игорь Дивеев. Спрашивали в основном про опыт в составе сборной России на Евро-2020: «С датчанами в плане эмоций был самый сложный матч в моей карьере. Я получил опыт, понял, какие скорости в Европе. Интерес из Европы? Ничего не знаю, никто из агентов мне не звонил. У меня контракт с ЦСКА, больше ни о чем пока не думаю».
Но пока первый в очереди на отъезд в сильный европейский чемпионат — Никола Влашич, которым предметно интересуется «Милан». Вот что про это рассказал Березуцкий: «Все знают ситуацию вокруг Николы. Он не раз говорил, что хочет начать играть на более высоком уровне. Это совершенно нормально. Но Влашич и его окружение должны понимать, что за его трансфер надо заплатить. Влашич стоит денег и не маленьких. Но даже в этих условиях Никола остается профессионалом. Клуб готов к его уходу».
Самого Влашича после матча с «Нижним Новгородом» спросили о его будущем в ЦСКА.
— Я не знаю, — ответил Никола.
— Ты правда можешь оказаться в «Милане»?
— Нет.
Долгое время ЦСКА считался чуть ли не самым закрытым клубом России, но времена меняются. Наверняка сегодня болельщики узнали много нового и интересного о любимой команде. Остается надеяться, что такие открытые форматы станут традицией не только для ЦСКА, но и для всех клубов РПЛ.