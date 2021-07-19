«Дядя Игорь называет нас, нерусских, таджиками». ЦСКА поговорил с фанатами — много нового про Акинфеева и других

В ЦСКА настает новая эпоха. После ухода Ивицы Олича менеджмент клуба назначил главным тренером Алексея Березуцкого. В понедельник команда провела первый матч под началом нового коуча — победила новичка РПЛ «Нижний Новгород» 2:1, а затем пообщалась с фанатами.

Назначенный главным тренером Алексей Березуцкий сразу обозначил — его команда будет играть в атакующий современный футбол. «И в тот футбол, который будет приносить результат, исходя из тех игроков, которые у нас есть. Не люблю, когда говорят, что надо играть, как “Барселона” Гвардиолы. У каждой команды должен быть свой стиль».

По расстановке пока тоже минимум деталей. По мнению Березуцкого, эта тема очень расплывчата: «Я вообще считаю, что не бывает конкретной схемы, по которой команда играет всегда. В первоначальной расстановке у нас один форвард, но все может меняться в зависимости от картины матча».

Спросили Березуцкого и про взаимоотношения с назначенным ассистентом Григорием Бабаяном. Однозначного ответа услышать не удалось. «Наши взгляды с Бабаяном во многом схожи, но и сильно отличаются в то же время. И это прекрасно. В спорах рождается истинна, но мне немного проще, поскольку главный тренер именно я, финальное решение за мной», — сказал А. Березуцкий.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRgM38jjY-t/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRgM38jjY-t/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRgM38jjY-t/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от PFC CSKA Moscow (@pfc_cska)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Кстати, в тренерский штаб ЦСКА может войти еще один Березуцкий — Василий. А вот Игнашевича, по словам А. Березуцкого, ждать не стоит: «Игнашевича в тренерском штабе ЦСКА не будет, а приглашение для Василия уже было, но он пока взял время на раздумья. Сильного энтузиазма у него я не увидел, но все может измениться».

Кажется, болельщики хотят видеть на тренерском мостике всех легенд. Узнали и насчет возвращения в Россию Вагнера Лава. «Сначала ему надо завершить карьеру. Его помощь может пригодиться нашей команде. Все может быть», — ответил Березуцкий.

Игорь Акинфеев уже давно не просто игрок ЦСКА. Скорее — играющий тренер. Вратаря спросили, собирается ли он получать тренерскую лицензию вслед за бывшими партнерами по команде. «Знаете, тренерская карьера — это, наверное, хорошо, но это не моя история, а уж тем более — тренером вратарей. Вы представьте, каково это — тренировать Торопа. Я ему на тренировках забиваю 15 пенальти из 15».

Спросили Акинфеева и про пакет реформ российского футбола. По словам Игоря, футболистам, по большому счету, все равно, в каком формате играть: «Когда ты действующий футболист, по большому счету, тебе все равно. Какая разница, какой формат? Не мы же решаем, а нас и никто не спросит».

«Мы за любое развитие, — продолжает тему реформ Березуцкий. — Ныне существующий лимит надо как-то видоизменять и совершенствовать. Нынешний формат выглядит, мягко говоря, странно. Его надо модернизировать однозначно».

ЦСКА уже начал меняться с приходом Алексея Березуцкого на пост главного тренера. Вот что рассказывает Акинфеев: «Не было такого, что Березуцкий пришел и закрутил гайки. Но дисциплина стала немного строже. Мы можем пошутить, повеселиться, но после тренировок. Во время занятий на лицах ребят стало меньше улыбок».

Акинфеев остается главным в раздевалке ЦСКА. Он же определяет атмосферу в коллективе. В том числе помог адаптироваться Бактиеру Зайнутдинову. «Все ребята меня тепло приняли. Нас, нерусских, много. Дядя Игорь (Акинфеев) называет нас таджиками, нерусскими», — сказал полузащитник. «Что ты наговариваешь! — возразил Акинфеев. — Я тебя вообще сегодня первый раз вижу. Таджики…». «Баха, мы все в СССР родились», — добавил главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий. «Это шутки, я понимаю. В ЦСКА меня тепло приняли, мне комфортно в команде», — заключил Бактиер.

Получил свою порцию вопросов и Игорь Дивеев. Спрашивали в основном про опыт в составе сборной России на Евро-2020: «С датчанами в плане эмоций был самый сложный матч в моей карьере. Я получил опыт, понял, какие скорости в Европе. Интерес из Европы? Ничего не знаю, никто из агентов мне не звонил. У меня контракт с ЦСКА, больше ни о чем пока не думаю».

Но пока первый в очереди на отъезд в сильный европейский чемпионат — Никола Влашич, которым предметно интересуется «Милан». Вот что про это рассказал Березуцкий: «Все знают ситуацию вокруг Николы. Он не раз говорил, что хочет начать играть на более высоком уровне. Это совершенно нормально. Но Влашич и его окружение должны понимать, что за его трансфер надо заплатить. Влашич стоит денег и не маленьких. Но даже в этих условиях Никола остается профессионалом. Клуб готов к его уходу».

Самого Влашича после матча с «Нижним Новгородом» спросили о его будущем в ЦСКА.

— Я не знаю, — ответил Никола.

— Ты правда можешь оказаться в «Милане»?

— Нет.