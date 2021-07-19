Российских футболистов дисквалифицировали за допинг, подробности истории и решения ФИФА

Ещё одна неприятная история, связанная с российским футболом. ФИФА объявила о дисквалификации трёх наших игроков за нарушение антидопингового регламента и дисциплинарного кодекса — Владимира Обухова, Ивана Князева и Дарьи Мещеряковой. Обухов отстранён на полгода, до 2 декабря 2021-го. Князев и Мещерякова получили бан на два года.

Читайте также ФИФА дисквалифицировала трех российских игроков за допинг

Как сообщает пресс-служба ФИФА, допинг-тесты футболистов, сделанные в 2013 году, были изучены в московской лаборатории и первоначально зарегистрированы как «отрицательные» в системе антидопингового администрирования и управления ВАДА. Однако последующее расследование, проведённое ФИФА в сотрудничестве с ВАДА, привело к неопровержимым доказательствам использования запрещённых веществ. В случае с Обуховым и Князевым это метандиенон, в случае с Мещеряковой — фуросемид.

Обухов в отличие от других наказанных отделался шестимесячной дисквалификацией, так как признал нарушение и сотрудничал со следствием, оказывая существенную помощь. В ФИФА это оценили, а потому сократили бан в четыре раза. Кстати, проба у Владимира была взята в то время, когда он находился в расположении молодёжной сборной России.

Информация о возбуждении дела против трёх российских футболистов появилось ещё в марте этого года. Тогда Обухов дал комментарий для «Чемпионата», подтвердив, что готов сотрудничать с ФИФА:

«Новость от ФИФА стала для меня большим шоком. Ни тогда в 2013 году, ни позднее я не слышал ничего о положительном результате моей пробы и тем более не просил никого осуществлять какие-то манипуляции. Всю свою карьеру я внимательно относился к лекарствам, которые употребляю. Но, к сожалению, далеко не всегда у спортсмена есть возможность проверить то, что ему даёт доктор. Тот факт, что нас было два футболиста из “Торпедо”, у обоих оказалась положительная допинг-проба и у обоих было выявлено одно и то же запрещённое вещество, конечно, наводит на определённые мысли, но я сейчас не хочу никого обвинять. Мы с моей командой юристов уже начали взаимодействовать с РФС, чтобы правильно установить все обстоятельства того случая. Я также готов к полному сотрудничеству с ФИФА».

Обухов — воспитанник «Спартака». В 2013 году нападающий уходил в аренду в московское «Торпедо», где играл вместе с защитником Князевым. Оба они призывались и в молодёжную сборную России.

В последнее время Обухов выступал за «Ростов», в который перешёл из «Тамбова» в октябре прошлого года за 700 тыс. евро. Контракт нападающего с ростовским клубом действует до лета 2023-го. По словам агента футболиста Сергея Пушкина, в ближайшее время договор будет расторгнут. «Ростов» имеет право отказаться от услуг игрока после получения вердикта от ФИФА. До середины октября Владимир должен тренироваться по индивидуальной программе, а за полтора месяца до истечения дисквалификации сможет работать с новой командой. Как утверждает агент, есть варианты в России и за границей, но приоритет Обухова — остаться в РПЛ. В прошлом сезоне 29-летний нападающий сыграл 21 матч в чемпионате и Кубке страны (в основе — восемь) и отметился только одной голевой передачей.

Последней командой Князева была пермская «Звезда». Защитник провёл в прошлом сезоне 15 матчей в ПФЛ и Кубке России, забил два гола. Между тем, в РПЛ за всю карьеру он сыграл лишь однажды: в августе 2014-го за «Торпедо» против «Урала».

Добавим, что ещё в 2016 году юрист Ричард Макларен назвал в своём докладе 11 российских футболистов, подозреваемых в употреблении допинга. Среди них был и Князев. Кроме того, в списке находились Руслан Камболов, Павел Соломатин, Сергей Евтушенко, Егор Генералов, Сергей Петров, Илья Зуев, Михаил Мищенко, Егор Никулин, Камила Алексеева и Екатерина Маслак.

А в январе 2018-го стало известно, что РФС получил от ФИФА письмо, в котором приводились 11 фамилий, чьи даты проб заинтересовали организацию. В списке были Мещерякова, Обухов, а также Роман Шишкин, Сергей Игнашевич, Владимир Габулов, Марио Фернандес, Сергей Чепчугов, Олеся Машина, Благой Георгиев, Кейсуке Хонда и Пётр Немов. Тогда РФС отправило ответное письмо с точными датами проб и информацией о том, что РУСАДА признало их чистыми и давно утилизировало.