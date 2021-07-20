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13:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» представило новую форму на сезон-2020/2021

«Динамо» в партнерстве с интернет-ритейлером Wildberries и немецким производителем экипировки PUMA представили игровую форму бело-голубых в сезоне-2021/2022.

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Источник: РИА "Новости"

Новая форма представлена в двух комплектах: основной традиционно выполнен в синем цвете, второй комплект — в белом. Вратарская форма имеет три цветовых решения — чёрный, жёлтый и фиолетовый.

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Сочетая актуальные тенденции и историческое наследие, технологичность и стиль, новая форма «Динамо» становится не просто футбольным атрибутом, но и предметом повседневного гардероба.

Также «Динамо» выпустило специальный ролик, в съёмках которого приняли участие футболисты Арсен Захарян, Константин Тюкавин, Даниил Фомин, Игорь Лещук, а также известные болельщики и друзья клуба.

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