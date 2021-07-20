«Динамо» представило новую форму на сезон-2020/2021
«Динамо» в партнерстве с
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
«Динамо» в партнерстве с
Новая форма представлена в двух комплектах: основной традиционно выполнен в синем цвете, второй комплект — в белом. Вратарская форма имеет три цветовых решения — чёрный, жёлтый и фиолетовый.
Сочетая актуальные тенденции и историческое наследие, технологичность и стиль, новая форма «Динамо» становится не просто футбольным атрибутом, но и предметом повседневного гардероба.
Также «Динамо» выпустило специальный ролик, в съёмках которого приняли участие футболисты Арсен Захарян, Константин Тюкавин, Даниил Фомин, Игорь Лещук, а также известные болельщики и друзья клуба.