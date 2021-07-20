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13:13 (мск), источник: Чемпионат.com

На «Газпром Арене» впервые с 2017 года заменили газон. Фото

На стадионе «Газпром Арена» впервые с 2017 года полностью заменили газон. Теперь домашний стадион санкт-петербургского «Зенита» готов к старту нового сезона Российской Премьер-Лиги, информирует пресс-служба сине-бело-голубых в «Твиттере».

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Источник: РИА "Новости"

Полная замена газона включила в себя демонтаж прошлого покрытия, выравнивание основания поля, а также укладку, выравнивание, подготовку и тестирование нового поля. Работы начались 9 июля.

Во время загрузки произошла ошибка.

Предыдущий газон «Газпром Арены» прослужил четыре года: на нём прошли матчи Кубка Конфедераций, чемпионата мира и чемпионата Европы по футболу. Сине-бело-голубые на этом поле отыграли три чемпионских сезона подряд.

Напомним, в сезоне-2020/2021 «Зенит» досрочно оформил чемпионство РПЛ. Это третьи золотые медали для клуба из Петербурга подряд. Новый сезон чемпионата России «Зенит» начнёт матчем с «Химками», который состоится 24 июля.

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