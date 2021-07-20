На «Газпром Арене» впервые с 2017 года заменили газон. Фото

Полная замена газона включила в себя демонтаж прошлого покрытия, выравнивание основания поля, а также укладку, выравнивание, подготовку и тестирование нового поля. Работы начались 9 июля.

Предыдущий газон «Газпром Арены» прослужил четыре года: на нём прошли матчи Кубка Конфедераций, чемпионата мира и чемпионата Европы по футболу. Сине-бело-голубые на этом поле отыграли три чемпионских сезона подряд.