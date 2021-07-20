На «Газпром Арене» впервые с 2017 года заменили газон. Фото
На стадионе «Газпром Арена» впервые с 2017 года полностью заменили газон. Теперь домашний стадион
На стадионе «Газпром Арена» впервые с 2017 года полностью заменили газон. Теперь домашний стадион
Полная замена газона включила в себя демонтаж прошлого покрытия, выравнивание основания поля, а также укладку, выравнивание, подготовку и тестирование нового поля. Работы начались 9 июля.
Предыдущий газон «Газпром Арены» прослужил четыре года: на нём прошли матчи Кубка Конфедераций, чемпионата мира и чемпионата Европы по футболу.
Напомним, в сезоне-2020/2021 «Зенит» досрочно оформил чемпионство РПЛ. Это третьи золотые медали для клуба из Петербурга подряд. Новый сезон чемпионата России «Зенит» начнёт матчем с «Химками», который состоится 24 июля.