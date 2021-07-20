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14:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент РПЛ: большинство клубов — за отмену лимита на легионеров

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин высказался по поводу возможной отмены лимита на легионеров в чемпионате России.

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, большая часть клубов поддерживает отмену лимита, но решение должно быть комплексным.

«Позицию по этому вопросу мы дадим после того, как обсудим с клубами. У нас позиция многих клубов, большинство — за отмену лимита. Но всё это должно быть достаточно сообщающимся. Мы должны затронуть все субъекты и развитие молодежи. Позиция голландцев в компенсациях, поощрениях и так далее. Правильно сказали члены исполкома от клубов, что позиция проработанная и способна на то, чтобы принять ее к сведению и рассмотреть», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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