Президент РПЛ: большинство клубов — за отмену лимита на легионеров

«Позицию по этому вопросу мы дадим после того, как обсудим с клубами. У нас позиция многих клубов, большинство — за отмену лимита. Но всё это должно быть достаточно сообщающимся. Мы должны затронуть все субъекты и развитие молодежи. Позиция голландцев в компенсациях, поощрениях и так далее. Правильно сказали члены исполкома от клубов, что позиция проработанная и способна на то, чтобы принять ее к сведению и рассмотреть», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.