Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Алашкерт
Шериф
Футбол. Еврокубки
19:00
Линколн
ЧФР
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо З
Омония
Футбол. Еврокубки
21:00
Ференцварош
Жальгирис В
Футбол. Еврокубки
21:30
Рапид В
Спарта П
Футбол. Еврокубки
21:45
Селтик
Мидтьюлланн
Все события
Фоторепортажи
17Олимпийцы сборной России
13Руй Витория выиграл первый трофей со «Спартаком»
17:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Обухов: в «Торпедо» нам кололи по четыре инъекции и давали 15 таблеток перед матчами

Дисквалифицированный футболист Владимир Обухов рассказал о том, как запрещённые вещества попали в его организм.

Торпедо МПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«В 2013 году «Спартак» отдал меня в аренду в «Торпедо», где я провёл вторую половину сезона-2012/2013. Методы работы медицинского штаба «Торпедо» ещё тогда вызывали у меня вопросы. За 20 часов до игры нам кололи по четыре инъекции и давали примерно 15 таблеток. Но я был молодой футболист — многого не понимал.

Да и в целом я не имел возможности высказывать свое мнение, так как в контракте у каждого футболиста есть пункт о выполнении всех указаний главного доктора и медицинского персонала. Возразить я не мог, так как нарушил бы правила контракта. Смотря на ту ситуацию спустя восемь лет, у меня на многое открылись глаза. Но, к сожалению, уже ничего не вернуть.

Перед одним из матчей молодёжной сборной в марте 2013 года у меня взяли допинг-пробу. О том, что она была положительная, я узнал только недавно, когда получил письмо из ФИФА. В тот момент я ничего не знал и ни о чем не подозревал. После консультаций с моими юристами я принял решение не воевать с ФИФА, а проявить максимально возможное сотрудничество. Я сообщил дисциплинарному комитету ФИФА всю информацию, которую знал.

Во время загрузки произошла ошибка.

Я также благодарен бывшим партнерам по команде «Торпедо», которые нашли в себе силы, и предоставили в ФИФА свои показания. Также хочу выразить огромную благодарность юристам из компании SILA и особенно Юрию Зайцеву, который был со мной на связи 24/7 и давал нужные советы для получения минимальной дисквалификации. Наказание в 6 месяцев за нарушение, которого я не совершал, и за которое должен нести ответственность медицинский штаб «Торпедо», безусловно, является жёстким и не совсем справедливым. Но в данной ситуации я выбрал меньшее из зол, чтобы сохранить свою карьеру.

Я осуждаю любое использование допинга — всегда считал его злом и проявлением нечестности, и никогда не думал, что это может случиться со мной. Сейчас я хотел бы дать совет другим спортсменам — никогда не бойтесь задавать вопросы докторам, если что-то кажется странным или непонятным", — заявил Обухов в интервью Eurostavka.

Читайте также
 Медведева отказалась ехать на Олимпиаду!
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Президент РПЛ: Большинство клубов выступают за отмену лимита
«Это команда Путина?» Что пишут о «Спартаке» в Португалии
«Барса» на краю пропасти: долг на миллиард и Месси без контракта
Францию и Испанию ждут сюрпризы на старте ОИ: Топ ставок дня
«Краснодар» собирается приобрести полузащитника «Лиона»
Германия везет в Токио самую сексуальную спортсменку мира (фото)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь