Обухов: в «Торпедо» нам кололи по четыре инъекции и давали 15 таблеток перед матчами
Дисквалифицированный футболист Владимир Обухов рассказал о том, как запрещённые вещества попали в его организм.
Дисквалифицированный футболист Владимир Обухов рассказал о том, как запрещённые вещества попали в его организм.
«В 2013 году «Спартак» отдал меня в аренду в «Торпедо», где я провёл вторую половину сезона-2012/2013. Методы работы медицинского штаба «Торпедо» ещё тогда вызывали у меня вопросы. За 20 часов до игры нам кололи по четыре инъекции и давали примерно 15 таблеток. Но я был молодой футболист — многого не понимал.
Да и в целом я не имел возможности высказывать свое мнение, так как в контракте у каждого футболиста есть пункт о выполнении всех указаний главного доктора и медицинского персонала. Возразить я не мог, так как нарушил бы правила контракта. Смотря на ту ситуацию спустя восемь лет, у меня на многое открылись глаза. Но, к сожалению, уже ничего не вернуть.
Перед одним из матчей молодёжной сборной в марте 2013 года у меня взяли
Я также благодарен бывшим партнерам по команде «Торпедо», которые нашли в себе силы, и предоставили в ФИФА свои показания. Также хочу выразить огромную благодарность юристам из компании SILA и особенно Юрию Зайцеву, который был со мной на связи 24/7 и давал нужные советы для получения минимальной дисквалификации. Наказание в 6 месяцев за нарушение, которого я не совершал, и за которое должен нести ответственность медицинский штаб «Торпедо», безусловно, является жёстким и не совсем справедливым. Но в данной ситуации я выбрал меньшее из зол, чтобы сохранить свою карьеру.
Я осуждаю любое использование допинга — всегда считал его злом и проявлением нечестности, и никогда не думал, что это может случиться со мной. Сейчас я хотел бы дать совет другим спортсменам — никогда не бойтесь задавать вопросы докторам, если