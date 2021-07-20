Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Алашкерт
Шериф
Футбол. Еврокубки
19:00
Линколн
ЧФР
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо З
Омония
Футбол. Еврокубки
21:00
Ференцварош
Жальгирис В
Футбол. Еврокубки
21:30
Рапид В
Спарта П
Футбол. Еврокубки
21:45
Селтик
Мидтьюлланн
Все события
Фоторепортажи
17Олимпийцы сборной России
13Руй Витория выиграл первый трофей со «Спартаком»
16:45 (мск), источник: Sport24

«Краснодар» заинтересован в полузащитнике «Лиона» Мендесе

Полузащитник «Лиона» Тиаго Мендес может продолжить карьеру в «Краснодаре», сообщает бразильское издание сообщает O Dia.

Краснодар
ЛионПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

По информации источника, французский клуб уже ведет переговоры с «Фламенго» о сдаче в аренду 29-летнего хавбека. Однако в борьбу за бразильца вмешался «Краснодар», который вышел на контакт с игроком и «Лионом».

Сам футболист предпочитает вернуться на родину, но у клуба другие планы, более выгодно продать Мендеса, поэтому не исключен его переезд в Россию.

В прошлом сезоне Мендес провел 35 матчей во всех турнирах и отличился двумя голами. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 млн евро.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 «Вымогают деньги!!!» Гимнастка Каролина Севастьянова столкнулась с мошенниками
«Жуткая история». После трагедии в Москве Черданцев призвал к жестким решениям: девушка насмерть сбила детей
Президент РПЛ: Большинство клубов выступают за отмену лимита
«Это команда Путина?» Что пишут о «Спартаке» в Португалии
Пойманный на допинге футболист описал, как он попал в организм
«Барса» на краю пропасти: долг на миллиард и Месси без контракта
Францию и Испанию ждут сюрпризы на старте ОИ: Топ ставок дня
Германия везет в Токио самую сексуальную спортсменку мира (фото)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь