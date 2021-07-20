«Краснодар» заинтересован в полузащитнике «Лиона» Мендесе
Полузащитник «Лиона» Тиаго Мендес может продолжить карьеру в «Краснодаре», сообщает бразильское издание сообщает O Dia.
Краснодар
ЛионПремьер-лига: таблица и календарь
Полузащитник «Лиона» Тиаго Мендес может продолжить карьеру в «Краснодаре», сообщает бразильское издание сообщает O Dia.
По информации источника, французский клуб уже ведет переговоры с «Фламенго» о сдаче в аренду 29-летнего хавбека. Однако в борьбу за бразильца вмешался «Краснодар», который вышел на контакт с игроком и «Лионом».
В прошлом сезоне Мендес провел 35 матчей во всех турнирах и отличился двумя голами. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 млн евро.