«Краснодар» заинтересован в полузащитнике «Лиона» Мендесе

По информации источника, французский клуб уже ведет переговоры с «Фламенго» о сдаче в аренду 29-летнего хавбека. Однако в борьбу за бразильца вмешался «Краснодар», который вышел на контакт с игроком и «Лионом».

Сам футболист предпочитает вернуться на родину, но у клуба другие планы, более выгодно продать Мендеса, поэтому не исключен его переезд в Россию.