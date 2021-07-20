У «Рубина» проблемы перед стартом сезона: неясное будущее Хвичи, отсутствие замены Старфельту и тяжелейший календарь в августе

Главные события межсезонья

Весной «Рубин» был прекрасен — обыгрывал «Спартак» и «Зенит», забивал красивые голы и ворвался в еврокубки впервые за семь лет. В такой форме, на таком кураже команда не была очень давно. В новом сезоне от «Рубина» ждут продолжения банкета, но пока опасений больше, чем ожидалось.

В Кубке Матч Премьер казанская команда забила лишь один гол с игры, а пропустила семь мячей за три матча. Непонятно, что будет с Хвичей Кварацхелией, как клуб заменит основного защитника Старфельта и как адаптируются новички. А уже в субботу казанцы принимают «Спартак» после болезненного поражения в Москве. Понятно, что многое покажут официальные матчи, но перед стартом сезона положение дел в «Рубине» и состояние команды вызывают тревогу.

Эпопея с будущим Хвичи Кварацхелии длится уже почти год: клубы, которые якобы его хотят, появляются в СМИ каждую неделю, но официальных предложений в офис «Рубина» не поступало. Интерес к грузину проявляют несколько европейских клубов, но все это без конкретики.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRJ9lNcH7OB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRJ9lNcH7OB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRJ9lNcH7OB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Рубин Казань Rubin Kazan (@fcrk)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В «Рубине» сегодня даже допускают, что Хвича может остаться в клубе на новый сезон, несмотря на все разговоры о «Баварии», «Боруссии» и «Лидсе». Почти все новости об интересе к своему игроку в клубе также получают из СМИ, а не в виде официальных запросов.

Эта неясность с будущим Кварацхелии в ходе сборов чуть выбила «Рубина» из колеи, хотя в клубе и говорят, что его статус игрока, которого хотят продать летом, никак не мешает ни ему, ни команде. Но «Рубин» уже купил замену Хвиче — Сеяда Хакшабановича, а тот толком и не поиграл на родной позиции на левом фланге, потому что ее по-прежнему занимает Хвича. Леонид Слуцкий пробовал новичка как справа, так и в роли «десятки», но тот пока не впечатляет, хотя, по мнению тренера, должен стать открытием сезона в РПЛ. При этом почти все новички «Рубина» за последние два года адаптировались к лиге медленно: тот же Старфельт, Хвича, Макаров, Абильдгор, Йевтич — нужно было как минимум полгода, чтобы они влились в состав и начали приносить пользу.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQJUDl4qsoP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Рубин Казань ? Rubin Kazan (@fcrk)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Расположить на поле фланговых нападающих Хвичу, Хакшабановича, Макарова — головная боль Слуцкого. А еще есть и Солтмурад Бакаев, который неплохо выглядит в ходе предсезонки. Состав атаки «Рубина» на старте сезона пока предсказать тяжело. Видимо, Хакшабанович будет играть плеймейкера, а не левого флангового нападающего, куда его брали изначально, либо сыграет справа.

Видимо, вопрос с будущим Хвичи не решится до закрытия трансферного окна в сентябре. До этого момента клуб будет жить в состоянии неведения, каким будет основной состав команды на сезон. Ведь трансфер Хвичи еще и напрямую влияет на легионерскую заявку. Сейчас в «Рубине» 10 легионеров с учетом Старфельта, который близок к уходу. Если уйдет и Кварацхелия, то казанцам не придется ломать голову над тем, кто будет лишним иностранцем.

Основные трансферы

Первым большим трансфером «Рубина» на выход может стать не Хвича, а шведский защитник Карл Старфельт. Казанцы ведут переговоры о продаже игрока в «Селтик» за 5 миллионов евро, хотя приходил он два года назад чуть меньше чем за миллион. Именно при Слуцком швед стал игроком основного состава и впервые получил вызов в сборную.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bz3ok6IoY8n/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bz3ok6IoY8n/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bz3ok6IoY8n/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Carl starfelt (@carlstarfelt)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Селтик» давно следит за игроками «Рубина». Два года назад шотландцы хотели купить Уремовича, предлагали те же 5 миллионов евро, но казанцы отказались: тогда клуб продал Камболова в «Краснодар» и не мог потерять еще одного центрального защитника. Но сейчас «Рубин» не откажется от продажи, о чем уже сказали Слуцкий и спортивный директор Яровинский.

Без Старфельта в заявке казанцы на Кубке Матч Премьер пропустили четыре гола от «Спартака» и три гола — от «Сочи». Без шведа Слуцкий пытался встроить в состав молодого Нижегородова, Леона Мусаева, снова проверял Силвие Бегича. Никто из них не убедил в том, что сможет безболезненно заменить Старфельта.

Не исключено, что «Рубин» вообще купит нового центрального защитника. По данным «СЭ», такой вариант в клубе не исключают и изучают рынок, а трансферное окно закроется еще нескоро. Но сезон казанцы начнут, видимо, с парой Уремович — Нижегородов. Последнего Слуцкий считает талантом и, возможно, даст ему шанс проявить себя в официальных матчах на старте чемпионата.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRbl1bcH3Sp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRbl1bcH3Sp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRbl1bcH3Sp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Рубин Казань ? Rubin Kazan (@fcrk)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ожидания и задачи

На банкете перед возобновлением сезона «Рубин» провел видеотрансляцию сбора команды, где игроки и тренеры отвечали на вопросы болельщиков, а также получали индивидуальные награды. Отвечая на главный вопрос о задачах на новый сезон, Деспотович и Слуцкий были единогласны — «Рубин» будет бороться за чемпионство.

— Какая перед «Рубином» стоит задача?

— Выиграть чемпионство, — ответил серб.

— Я с Деспотом полностью согласен, — поддержал его главный тренер.

Если «Рубин» сохранит Кварацхелию, что вполне реально, то их слова звучат вполне убедительно. Но сложностей все равно хватает: вполне вероятно, что «Рубину» придется провести в августе восемь матчей в РПЛ и квалификации Лиги конференций. График сложнейший — весь месяц играть через два дня на третий. Накануне стал известен соперник по 3-му квалификационному раунду Лиги конференций — это победитель пары «Судува» (Литва) — «Ракув» (Польша).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRgj_uhMAra/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRgj_uhMAra/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRgj_uhMAra/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Рубин Казань ? Rubin Kazan (@fcrk)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Календарь на старте:

24.07 — «Спартак» (д)

30.07 — «Арсенал» (г)

05.08 — первый матч квалификации ЛК

08.08 — «Ахмат» (д)

12.08 — ответный матч квалификации ЛК

«Рубин» начнет новый сезон матчем против «Спартака» в Казани — это возможность взять реванш за разгром в Кубке Матч Премьер. От исхода этой игры во многом будет зависеть состояние команды на старте сезона.

А уже 5 августа команда Слуцкого проведет первый матч Лиги конференций — ее соперник станет известен 29 июля, когда будут сыграны матчи второго отборочного раунда. Если казанцы пройдут в раунд плей-офф, то их ждут еще две игры, 19 и 26 августа, за попадание в групповой этап турнира.