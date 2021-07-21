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09:25 (мск), источник: Газета.Ру

Вратарь «Зенита» Кержаков: Не могу сказать что я трезвенник

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о своем отношении к алкоголю, передает Sports.ru.

ЗенитСуперкубок России
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Источник: РИА "Новости"

«Тяжелый алкоголь позволяю себе только после титула — считай, раз в год. К пиву могу не прикасаться несколько месяцев. Так что сказать, что я жестко пью — конечно, нет. Сказать, что я трезвенник — наверное, тоже нет», — сказал Кержаков.

В составе «Зенита» Кержаков стал трехкратным чемпионом России, дважды брал Кубок России, а также четыре раза становился обладателем Суперкубка России.

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17 июля сине-бело-голубые стали обладателя Суперкубка России, разгромив московский «Локомотив» со счетом 3:0. В первом тайме счет открыл Далер Кузяев. На 57-й минуте поединка преимущество своей команды удвоил Сердар Азмун. За восемь минут до финального свистка Александр Ерохин установил окончательный счет на табло.

Зенит
3:0
Первый тайм: 1:0
Локомотив
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