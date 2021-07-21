Вратарь «Зенита» Кержаков: Не могу сказать что я трезвенник

«Тяжелый алкоголь позволяю себе только после титула — считай, раз в год. К пиву могу не прикасаться несколько месяцев. Так что сказать, что я жестко пью — конечно, нет. Сказать, что я трезвенник — наверное, тоже нет», — сказал Кержаков.