Вратарь «Зенита» Кержаков: Не могу сказать что я трезвенник
Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о своем отношении к алкоголю, передает Sports.ru.
Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о своем отношении к алкоголю, передает Sports.ru.
«Тяжелый алкоголь позволяю себе только после титула — считай, раз в год. К пиву могу не прикасаться несколько месяцев. Так что сказать, что я жестко пью — конечно, нет. Сказать, что я трезвенник — наверное, тоже нет», — сказал Кержаков.
В составе «Зенита» Кержаков стал трехкратным чемпионом России, дважды брал Кубок России, а также четыре раза становился обладателем Суперкубка России.
17 июля