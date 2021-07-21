Орлов о «Спартаке»: Может составить «Зениту» конкуренцию в новом сезоне. Они здорово бегут, прессингуют

«Считаю, “Спартак” может составить “Зениту” конкуренцию в новом сезоне. По крайней мере способен побороться за медали. Команда выиграла предсезонный турнир, находится в тонусе, произвела приятное впечатление. Все-таки 13 голов забили, видно, что подопечные Витории здорово бегут, двигаются, прессингуют.



Но ведь “Спартак” уже несколько раз выигрывал этот турнир, и не всегда потом все складывалось хорошо в РПЛ. Так что прямой зависимости тут, конечно, нет. К контрольным матчам нужно относиться довольно сдержанно.



И тут я понимаю Федуна, который после крупной победы над “Химками” произнес: “Пустячок, но приятный”. Вот это, считаю, верная оценка произошедшего», — сказал Орлов.