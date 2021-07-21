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12:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Кержаков: Финансовую ситуацию в «Нижнем Новгороде» пока не прощупал

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал финансовую ситуацию, которая сложилась в команде.

Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что у клуба существуют долги перед футболистами команды за прошлый сезон.

«Я тренирую команду меньше месяца. Поэтому даже затрудняюсь сказать, есть ли проблемы со средствами или нет. Еще не прощупал, скажем так, ситуацию. Вот вкатимся в чемпионат, тогда посмотрим. Пока же вместе с ребятами думаем над тем, как достойно стартовать. Моя непосредственная задача — работать на футбольном поле. А в кабинетах пусть вопросы решают другие люди.

Встреча с руководством клуба должна состояться на днях. Тогда и будет всё понятно. Сам же для себя, естественно, задачи ставлю максимальные. Хотя понимаю, что нам в Премьер-Лиге будет тяжело», — цитирует Кержакова «Спорт день за днём».

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