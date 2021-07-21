Александр Кержаков: Финансовую ситуацию в «Нижнем Новгороде» пока не прощупал

Ранее сообщалось, что у клуба существуют долги перед футболистами команды за прошлый сезон.



«Я тренирую команду меньше месяца. Поэтому даже затрудняюсь сказать, есть ли проблемы со средствами или нет. Еще не прощупал, скажем так, ситуацию. Вот вкатимся в чемпионат, тогда посмотрим. Пока же вместе с ребятами думаем над тем, как достойно стартовать. Моя непосредственная задача — работать на футбольном поле. А в кабинетах пусть вопросы решают другие люди.



Встреча с руководством клуба должна состояться на днях. Тогда и будет всё понятно. Сам же для себя, естественно, задачи ставлю максимальные. Хотя понимаю, что нам в Премьер-Лиге будет тяжело», — цитирует Кержакова «Спорт день за днём».