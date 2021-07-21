«Рубин» иронично отреагировал на информацию, что у игроков отнимают половину зарплаты

Ранее украинский журналист Игорь Бурбас заявил, что форвард словацкого «ДАКа» Эрик Рамирес отказался от перехода в «Рубин», поскольку в клубе распространена практика, при которой футболисты отдают половину своей официальной зарплаты.

Пресс-служба «Рубина» опубликовала в «Твиттере» фотографию, на которой спортивный директор Олег Яровинский обращается к полузащитнику Александру Зуеву, и сопроводили её такой подписью: «Когда отжимаешь у игрока половину зарплаты».