«Рубин» иронично отреагировал на информацию, что у игроков отнимают половину зарплаты
В казанском «Рубине» отреагировали на информацию о финансовых махинациях, которые происходят в клубе.
В казанском «Рубине» отреагировали на информацию о финансовых махинациях, которые происходят в клубе.
Ранее украинский журналист Игорь Бурбас заявил, что форвард словацкого «ДАКа» Эрик Рамирес отказался от перехода в «Рубин», поскольку в клубе распространена практика, при которой футболисты отдают половину своей официальной зарплаты.
Напомним, Эрик Рамирес перейдёт в киевское «Динамо». По информации СМИ, Рамирес не перешёл в казанский клуб