«Балтика» арендовала у «Зенита» полузащитника Шамкина
Полузащитник «Зенита» Даниил Шамкин проведет следующий сезон на правах аренды в «Балтике», сообщает официальный сайт
Зенит
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Полузащитник «Зенита» Даниил Шамкин проведет следующий сезон на правах аренды в «Балтике», сообщает официальный сайт
В прошлом сезоне 19-летний российский футболист провел 5 матчей за основную команду и сделал две результативные передачи.
Портал transfermarkt оценивает хавбека в 800 тысяч евро.
На счету Шамкина два матча в составе юношеской сборной России (U18).