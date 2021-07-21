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13:22 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» объявил о переходе Кристоффера Олссона в «Андерлехт»

«Краснодар» на своем официальном сайте сообщил, что полузащитник Кристоффер Олссон продолжит карьеру в Бельгии.

Андерлехт
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Источник: РИА "Новости"

Следующей командой 26-летнего шведского футболиста станет «Андерлехт». Клубы уже согласовали все детали трансфера, а Кристоффер успешно прошёл медицинский осмотр и подписал контракт.

«ФК “Краснодар” благодарит Кристоффера Олссона за игру и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении «быков».

Во время загрузки произошла ошибка.

Олссон выступал на молодёжном уровне на родине, а затем оказался в системе «Арсенала». На взрослом уровне начал играть за «Мидтьюлланн», сначала на правах аренды, а после — на постоянной основе. Впоследствии перебрался в АИК, а в 2019 году пополнил состав «Краснодара». В прошлом сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил три гола и отдал две результативные передачи.

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